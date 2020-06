Tân binh K-pop đa quốc tịch Secret Number gây choáng với lượt xem 'khủng'

Nhóm Secret Number ra mắt vào ngày 19.5 với MV Who Dis?. Tính đến ngày 8.6, Who Dis? nhận được hơn 13 triệu lượt xem trên YouTube. Theo công ty quản lý Vine Entertainment, chỉ trong vòng một ngày MV đã tăng 1 triệu lượt, so với con số 12 triệu lượt xem tính đến hôm 7.6.

Đại diện Vine Entertainment cho biết: “Nhiều video trên YouTube của nhóm nhạc, bao gồm các clip trước khi Secret Number ra mắt, đã vượt mốc 1 triệu lượt xem”. Tiết mục ra mắt của nhóm này trên chương trình âm nhạc M Countdown (kênh Mnet) nhận hơn 3,5 triệu lượt xem, màn trình diễn tại chương trình âm nhạc Music Bank (đài KBS) đạt 1,4 triệu lượt truy cập. Korea Times cho biết các nhóm nhạc mới đến từ các công ty nhỏ thường mất nhiều thời gian mới nhận được sự quan tâm của công chúng, song Secret Number là trường hợp ngoại lệ.

Cuốn hút với vũ công xinh đẹp người Indonesia

Secret Number gồm 5 thành viên là Lea, Soodam, Jinny, Dita và Denise. Nhóm có 5 người nhưng lại mang 4 quốc tịch khác nhau là Hàn Quốc , Mỹ, Nhật Bản và Indonesia. Trưởng nhóm Léa là người Nhật, rapper Jinny và cô em út Denise là người Mỹ gốc Hàn, Soodam là người Hàn Quốc và Dita Karang - vũ công chính của nhóm người Indonesia.

Jinny và Denise gây chú ý vì từng là thực tập sinh của YG Entertainment. Trong khi đó, Dita được Korea Times và cộng đồng mạng ở Indonesia ưu ái xem là “thần tượng người Indonesia đầu tiên ra mắt trong một nhóm nhạc nữ K-pop”. Trên thực tế, trước đây có 2 thành viên người Indonesia là Vanya của nhóm nhạc đa quốc tịch Z-Girls và Mavin thuộc nhóm nhạc đa quốc tịch Z-Boys (do công ty Zenith Media Content quản lý) hoạt động tại thị trường Hàn Quốc từ đầu năm 2019. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin hai nhóm nhạc đa quốc tịch Z-Boys, Z-Girls không được chào đón ở nước này vì không mang “màu sắc” K-pop.

Dita Karang - vũ công chính của nhóm Ảnh: The Jakarta Post Denise từng có những lời lẽ xem thường Jennie (Black Pink). Soodam (phải) bị tố cầm đầu băng nhóm bắt nạt, uống rượu thời đi học Ảnh: Osen Dita - thành viên người Indonesia 23 tuổi của Secret Number được cho là đã góp phần vào sự phát triển nhanh chóng của nhóm. Dita khá nổi bật trên các phương tiện truyền thông xã hội trước khi Secret Number ra mắt. Kể từ lúc Secret Number nhảy vào thị trường âm nhạc Hàn Quốc, làn sóng người hâm mộ K-pop ở Indonesia (nơi K-pop đang lớn mạnh) vô cùng ủng hộ. Dita - thành viên người Indonesia 23 tuổi của Secret Number được cho là đã góp phần vào sự phát triển nhanh chóng của nhóm. Dita khá nổi bật trên các phương tiện truyền thông xã hội trước khi Secret Number ra mắt. Kể từ lúc Secret Number nhảy vào thị trường âm nhạc Hàn Quốc, làn sóng người hâm mộ K-pop ở Indonesia (nơi K-pop đang lớn mạnh) vô cùng ủng hộ.

Dita nói với Korea Times: “Tôi nghe gia đình nói rằng việc tôi tham gia K-pop tạo ra tiếng vang ở Indonesia. Tôi tự hứa với lòng sẽ cố hết sức để không làm mọi người thất vọng”. Trước khi ra mắt công chúng, Dita học tại Học viện Âm nhạc và Kịch nghệ Mỹ (AMDA) và Nhạc viện Nghệ thuật biểu diễn ở thành phố New York. Lúc ở Mỹ, Dita từng được đào tạo tại một học viện giải trí Hàn Quốc có tên là Trung tâm đào tạo Born Star.

Vào thời điểm vừa ra mắt, Secret Number vướng hàng loạt bê bối. Thành viên người Hàn trong nhóm là Soodam bị dính tin đồn bắt nạt bạn học và uống rượu khi chưa đủ tuổi. Hình ảnh của Secret Number bị vạ lây do Denise từng có những lời lẽ xem thường Jennie (Black Pink). Who Dis? dính vào ồn ào đạo nhái vì nhiều người cho rằng đoạn đầu bài hát có giai điệu giống với ca khúc Lupin do nhóm nhạc Dongkiz phát hành hồi tháng 3.