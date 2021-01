Tập cuối 'Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu' diễn ra thế nào?

Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu (tựa gốc: The Penthouse: War in Life) chỉ còn 1 tập phim nữa là kết thúc phần 1. Phim lấy bối cảnh trong tòa chung cư cao cấp 100 tầng. Ba người phụ nữ Shim Su Ryeon (Lee Ji Ah), Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) và Oh Yoon Hee (Eugene) có hoàn cảnh sống khác nhau, hướng tới những mục đích khác nhau. Tuy nhiên, họ lại gắn kết với nhau theo nhiều cách. Từ câu chuyện ba người phụ nữ, tác phẩm thể hiện mặt tối của con người khi đứng trước những tham vọng về quyền lực và tiền bạc, cũng như góc khuất đằng sau cuộc sống xa hoa hào nhoáng, tưởng như ai cũng mơ ước của họ.

Với nội dung kịch tính, phần kết của Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu hứa hẹn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ, khiến khán giả trông đợi.

Hung thủ giết chết Min Seol Ah không phải Oh Yoon Hee?

Những tập phim Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu gần đây hé lộ Oh Yoon Hee là thủ phạm thực sự đẩy Min Seol Ah (Ju So Min) từ lầu cao ngã xuống. Oh Yoon Hee lúc đó đang trong tình trạng say rượu nên ký ức mập mờ, nửa nhớ nửa không. Sau khi nhận ra mọi chuyện, Oh Yoon Hee từ cô gái hiền lành, tốt bụng lúc đầu dần trở nên thủ đoạn để che giấu sự thật về hành vi của mình, bảo vệ tương lai cho con gái.

Oh Yoon Hee (trái) và Shym Su Ryeon từ bạn thành thù trong những tập cuối của Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu Ảnh: Soompi

Mối quan hệ giữa Oh Yoon Hee và Shym Su Ryeon cũng chuyển từ chị em kết nghĩa tri kỷ sang hai người ở hai phe đối đầu nhau. Thậm chí, Oh Yoon Hee còn tìm cách quyến rũ Ju Dan Tae (Uhm Ki Joon) – chồng của Shym Su Ryeon để thay thế vị trí của cô cũng như được anh ta “chống lưng” giúp đỡ.

Tuy nhiên, với những bất ngờ mà biên kịch của Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu tạo ra từ đầu tác phẩm, không loại trừ khả năng đây chỉ là cách bộ phim “đánh lừa” khán giả, nhằm hé lộ sự thật gây sốc ở tập cuối. Thủ phạm thật sự giết hại Min Seol Ah – con gái của Shym Su Ryeon vẫn là dấu hỏi khi mỗi người trong hội nhà giàu ở Hera Palace đều có động cơ để sát hại cô và ai cũng có mặt ở hiện trường vào ngày xảy ra sự việc.

Hội nhà giàu ở Hera Palace nhận hình phạt thích đáng

Trong tập 19, Shym Su Ryeon đã bắt tay với Logan Lee (Park Eun Seok) buộc Cheon Seo Jin, Ju Dan Tae và hội phụ huynh nhà giàu từng cấu kết che giấu cái chết của Min Seol Ah thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Cuối tập 19, cả Cheon Seo Jin và Ju Dan Tae đều bị cảnh sát đến áp giải vì những gian dối trong công việc. Tập cuối của Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu nhiều khả năng sẽ dành chủ yếu thời lượng để vạch trần bộ mặt thật của hai nhân vật này, buộc họ khai ra những người liên quan và phải chịu hình phạt pháp luật thích đáng.

Hội phụ huynh giàu có trong Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu sẽ trả giá cho những hành động của mình Ảnh: Soompi

Ngoài ra, toà nhà Hera Palace do Ju Dan Tae sáng lập có thể sẽ sụp đổ. Nếu những bê bối liên quan tới tham nhũng, chính trị, che giấu việc giết người bên trong toà nhà được phơi bày ra bên ngoài, Hera Palace khó lòng tiếp tục kinh doanh và phải nhường chỗ cho một toà nhà hiện đại khác.

Shym Su Ryeon và Logan Lee đi Mỹ cùng nhau

Trong tập 19 của Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu, Logan Lee ngỏ lời đưa Shym Su Ryeon sang Mỹ, giúp cô có cuộc sống hạnh phúc theo lời nhờ cậy của Min Seol Ah. Tuy nhiên, Shym Su Ryeon vẫn nhất quyết muốn ở lại Hàn Quốc để tìm ra thủ phạm giết chết con gái cũng như khiến những người từng bắt nạt cô bé phải trả giá.

Sự hợp tác với Logan Lee giúp Shym Su Ryeon dần đạt được mục đích của mình. Cô đẩy người chồng tàn nhẫn Ju Dan Tae vào đường cùng, khiến hắn đánh mất tất cả, trong khi những người khác ở Hera Palace cũng rơi vào tình trạng khốn đốn khi sự thật được phơi bày.

Logan Lee tìm cách giúp đỡ và khuyên Shym Su Ryeon nên sang Mỹ cùng anh Ảnh: Soompi

Nhiều khả năng sau khi giải quyết ổn thoả mọi chuyện, Shym Su Ryeon sẽ cùng Logan Lee sang Mỹ để thay đổi cuộc sống trong tập cuối Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu. Với tiềm lực mạnh mẽ của mình, Logan Lee sẽ giúp đỡ Shym Su Ryeon cùng các con trai, con gái của cô làm lại mọi thứ từ đầu.