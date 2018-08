Taylor Swift nghẹn ngào nhớ lại vụ thắng kiện 1 USD

Buổi trình diễn nằm trong khuôn khổ Reputation Tour của giọng ca Look what you made me do, vừa dừng chân tại thành phố Tampa, bang Florida (Mỹ) vào hôm 14.8 (theo giờ địa phương). Trước khi hát ca khúc Long live, Taylor Swift đã trải lòng với đông đảo người hâm mộ về vụ kiện ầm ĩ trong quá khứ.

“Tôi nhìn lại và nhận ra rằng chính xác ngày này của một năm về trước, thay vì trình diễn ở một sân vận động được bán cháy vé như Tampa, tôi kẹt trong một phòng xử án ở thành phố Denver, bang Colorado (Mỹ). Thành thật mà nói, tôi đã vướng vào một vụ kiện tấn công tình dục, và chính ngày này, bồi thầm đoàn đã quyết định ủng hộ tôi. Họ nói rằng họ tin tôi”, Taylor Swift mở đầu câu chuyện cũ.

Ngôi sao ca nhạc sinh năm 1989 gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ vì vẫn luôn tin yêu, ủng hộ và động viên cô vượt qua một trong những giai đoạn khủng khiếp nhất của cuộc đời. Nói về những cảm xúc từ sau vụ kiện, nữ ca sĩ cho biết: “Xin lỗi vì tôi chưa từng đề cập đến chuyện này và hiện tại tôi thực sự vẫn chưa thể trấn tĩnh”.

Ảnh chụp màn hình Twitter Nữ ca sĩ đã bật khóc trong khoảnh khắc trải lòng với người hâm mộ Giọng ca Shake it off sau đó đã bật khóc khi gửi lời tri ân sâu sắc đến những khán giả của mình: "Trong khoảng thời gian trước đây, tôi viết một bài hát (Long live) về cảm giác của tôi khi thấy tất cả các bạn cùng đến với nhau, với sự ủng hộ dành cho tôi một cách đầy phi thường và không thể tin được. Bài hát này là về tất cả các bạn, về mọi thăng trầm của chúng ta. Tôi biết rằng dù bản thân thắng hay thua kiện, các bạn luôn ở đó vì tôi. Cảm ơn mọi người về điều đó".

Đây là lần đầu tiên “công chúa nhạc đồng quê” tâm sự về vụ kiện kéo dài suốt bốn năm của mình. Trước đó, vào năm 2013, David Mueller, một nam DJ làm việc cho đài Kygo cùng bạn gái được tham gia sự kiện gặp gỡ Taylor Swift ở hậu trường đêm diễn Red Tour tại thành phố Denver. Sau khi chụp hình cùng ngôi sao, nhân viên bảo vệ đã yêu cầu người đàn ông 55 tuổi phải rời khỏi buổi biểu diễn vì anh ta có hành động khiếm nhã đối với nữ ca sĩ.

Đại diện của nghệ sĩ này sau đó đã liên hệ với nơi làm việc của David Mueller, hai ngày sau sự việc sàm sỡ, DJ này bị buộc thôi việc tại đài phát thanh. Tháng 9.2015, David Mueller đệ đơn kiện Taylor Swift vì cho rằng những lời buộc tội vô căn cứ của cô khiến người này mất việc và ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân cũng như sự nghiệp của anh ta. Một tháng sau, Taylor Swift tiến hành kiện ngược lại David Mueller, cáo buộc người này cố ý sờ xoạng vòng ba của ngôi sao.

Ngày 14.8.2017, cuộc chiến pháp lý ồn ào này chính thức kết thúc với phần thắng thuộc về “rắn chúa”. Đáng nói hơn, bạn gái của Joe Alwyn đòi bồi thường số tiền 1 USD để khẳng định bản thân chỉ đơn thuần muốn đòi lại công bằng. Sự kiện này cũng được nữ ca sĩ mỉa mai trong một trích đoạn của MV Look what you made me do được phát hành vào tháng 8.2017.