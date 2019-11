Taylor Swift phá kỷ lục của Michael Jackson tại AMAs

Xuất hiện đầy ấn tượng và kiêu hãnh trên sân khấu AMAs với tư cách là ngôi sao được vinh danh ở hạng mục Nghệ sĩ của thập niên 2010, Taylor Swift chiêu đãi người hâm mộ hàng loạt bản hit đình đám như: The Man, Love story, I knew you were trouble, Blank Space. Đặc biệt, Taylor Swift đã “rủ rê” thêm Camila Cabello lẫn Halsey lên sân khấu và trình diễn cực nhí nhảnh bản hit Shake it off khiến khán đài phấn khích, hò reo. Màn trình diễn đẳng cấp, thăng hoa của “rắn chúa” làm fan không khỏi nức lòng, hả hê bởi trước đó, Scooter Braun cùng hãng đĩa cũ đã làm khó làm dễ nữ ca sĩ để cô không thể biểu diễn các hit cũ trên sân khấu AMAs.

Sau ồn ào với Scooter Braun và hãng đĩa cũ, Taylor Swift vẫn được hát loạt hit đình đám một thời trên sân khấu AMAs 2019 ẢNH: GETTY

Không chỉ trở thành tâm điểm với loạt hit quen thuộc, giọng ca Look what you made me do còn trở thành cái tên được xướng lên nhiều nhất tại lễ trao giải Âm nhạc Mỹ. Ngoài giải Nghệ sĩ của thập niên, mỹ nhân 31 tuổi còn trở thành chủ nhân của chiếc cup Album Pop/Rock xuất sắc nhất với Lover - sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Taylor Swift sau khi rời hãng đĩa cũ. Trong giây phút nhận giải, nữ ca sĩ không khỏi xúc động: “Đây là điều tuyệt vời nhất của tôi tối nay. Để có được thành quả này thực sự rất khó khăn, tôi xin gửi lời cảm ơn người hâm mộ thật nhiều. Album Lover là sự khởi đầu mới và tôi rất yêu thích các ca khúc trong album này”.

Taylor Swift nhận giải Nghệ sĩ của thập niên từ tay giọng ca huyền thoại Carole King ẢNH: GETTY

Sau khi được xướng tên ở hạng mục nói trên, Taylor Swift tiếp tục giành chiến thắng ngoạn mục với các giải thưởng khác gồm: Nghệ sĩ của năm, MV của năm với You Need to Calm Down, Nữ nghệ sĩ Pop/Rock được yêu thích nhất… Với 6 giải thưởng mới, giọng ca Bad Blood nâng số cup của mình lên con số 29, phá kỷ lục 24 chiếc cup mà “ông vua nhạc Pop” từng thiết lập ở AMAs. Thành tích mới này giúp Taylor Swift trở thành ca sĩ giành nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử American Music Awards. Trước đó, tại mùa trao giải 2018, giọng ca 8X cũng đại thắng giải thưởng và vượt qua danh ca Whitney Houston để thành nữ nghệ sĩ có nhiều giải nhất tại Giải thưởng Âm nhạc Mỹ.

Trước khi có một đêm “bội thu” tại giải thưởng âm nhạc danh giá, Taylor Swift cùng dàn sao đình đám như: Christina Aguilera, Selena Gomez, Camila Cabello… đã có cơ hội khoe sắc trên thảm đỏ American Music Awards với những bộ cánh lộng lẫy, xinh đẹp nhất.