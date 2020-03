Taylor Swift và Ariana Grande giúp đỡ tài chính cho fan vì dịch Covid-19

Nhiếp ảnh gia Holly Tuner, một trong những người được Taylor Swift giúp đỡ đã bày tỏ sự cảm kích: "Taylor Swift đã giúp để tôi có thể ở lại New York. Tôi đã viết một bài đăng trên tumblr về việc không thể sống nổi ở New York vì SARS-CoV-2 đã làm cho ngành công nghiệp âm nhạc bị trì trệ. Tôi thậm chí không thể tin vào mắt mình. Tôi đã nhận được một khoản tiền 3.000 USD từ Taylor Nation, LLC''. Một thông điệp vô cùng ý nghĩa đến từ Taylor Swift cũng được đính kèm với khoản tiền: "Holly, bạn đã luôn ở đó vì tôi. Tôi sẽ ở đó vì bạn. Tôi hi vọng điều này sẽ giúp đỡ bạn''.