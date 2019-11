'Thần đồng Bolero' 13 tuổi Khánh An được trường trao học bổng

Là học sinh Trường THCS Chu Văn An (Hà Nội), mới đây, Khánh An khiến gia đình , thầy cô tự hào khi liên tiếp giành hai giải thưởng lớn của tháng.

Thầy Đặng Việt Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An cho biết Khánh An đã được bạn bè trong lớp bình chọn là học sinh xuất sắc nhất tháng (Học bổng xanh được nhà trường phát cho học sinh có thành tích, cố gắng nhất lớp được bạn bè, thầy cô công nhận). Bên cạnh đó, Khánh An còn nhận được một phần thưởng theo quy chế của nhà trường dành cho học sinh tham gia và đoạt giải các kỳ thi lớn (Á quân chương trình The Voice Kids 2019).

“Ở trường, Khánh An là một học sinh rất nghiêm túc trong học tập, sống có trách nhiệm với các bạn. Khánh An tham gia rất nhiều hoạt động nghệ thuật , cũng có thể được coi là sao nhí, nhưng trong sinh hoạt tại lớp, Khánh An luôn hòa đồng và được thầy cô giáo cũng như bạn bè rất yêu quý. Theo tôi, Khánh An là kết quả của việc kết hợp giáo dục giữa gia đình và nhà trường, vừa tham gia hoạt động nghệ thuật, vừa không bỏ lơi kiến thức văn hóa, xã hội cần thiết ở lứa tuổi tiểu học, phổ thông. Chúng tôi tự hào vì có những học sinh vừa giỏi văn hóa, vừa có tố chất nghệ thuật như Khánh An”, thầy hiệu trưởng tự hào về học trò của mình.

Khánh An chiếm được tình cảm và sự yêu mến của thầy cô, bạn bè bởi cô bé học giỏi, hát hay và tính cách hòa đồng Ảnh: NVCC

Theo lời thầy hiệu trưởng, khối lượng kiến thức của Trường THCS Chu Văn An khá nặng và chuyên sâu, đòi hỏi học sinh phải thông minh, cần cù và chuyên tâm theo học. Sau khoảng thời gian miệt mài tập luyện cho The Voice Kids, với sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, Khánh An gần như không gặp trở ngại trong quá trình ôn bài do bỏ dỡ để tham dự chương trình.

Là giáo viên chủ nhiệm lớp 8A3 nơi Khánh An học tập, cô Phạm Hà cũng hết lời khen ngợi Khánh An là cô bé thông minh, tư duy tốt và ý thức học tập cao. Đó là lý do Khánh An có thành tích học tập tốt mà vẫn có thời gian tham gia các hoạt động ngoại khóa bên ngoài, theo đuổi đam mê sở thích.

Giọng ca 13 tuổi sớm bộc lộ cá tính âm nhạc riêng của mình khi đứng trên sân khấu, các ca khúc được Khánh An thể hiện qua mỗi vòng thi đều chiếm trọn tình cảm của khán giả Ảnh: TL

Mẹ Khánh An chia sẻ sau khi tham gia và giành giải Á quân The Voice Kids, con được mời đi hát nhiều hơn, cát-sê cũng cao gấp mấy lần nhưng cô hầu như không dám nhận. "Lịch học hiện tại của con rất vất vả, ngoài thời gian trên lớp, học nhạc và học thêm tại nhà, tôi cũng cố gắng cho con ra ngoài chơi, đi bất cứ nơi đâu mà con muốn”, mẹ "thần đồng bolero" chia sẻ.