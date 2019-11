Thanh Bùi mở rộng hệ thống giáo dục với Trường Little Em’s

Thanh Bùi cho biết, tuy Trường mầm non Thế giới mặt trời - Little Em’s áp dụng phương pháp Reggio Emilia đúng chuẩn Ý, nhưng dựa trên văn hóa, truyền thống và chương trình giáo dục VN. Little Em's được thiết kế giúp trẻ phát triển bản thân, tìm hiểu thế giới và vị trí của trẻ trong thế giới đó thông qua quá trình vui chơi, trải nghiệm, khám phá thực tế môi trường xung quanh. Little Em’s chính thức chào đón học sinh từ tháng 3.2020.