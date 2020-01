Thanh Lam ép học trò mạo hiểm tìm lối đi riêng

Nhắc đến những ”cá tính khác người trong showbiz”, không thể không nhắc đến Adam Lâm (Tô Lâm), vũ công, biên đạo, ca sĩ đa tài. Ấn tượng lớn nhất của anh tính đến thời điểm này với công chúng là hình tượng nam vũ công nhảy với đôi giày cao gót, gây dấu ấn ở Asia's Got Talent - Tìm kiếm tài năng châu Á 2015 và là học trò nổi bật của Thanh Lam tại X-Factor.

Chủ nhân dự án Tô An Ký dành nhiều lời tri ân người thầy, mà anh gọi yêu là "sếp": "Cảm ơn sếp đã bắt ép em mạo hiểm thử nghiệm và tìm ra lối đi riêng của chính mình, em hi vọng với công sức nhỏ nhoi của mình cũng như ngày đêm học tập không ngừng nghỉ, em sẽ ngày một làm sếp tự hào hơn nữa".

Tô An Ký kể về cuộc đời của nhân vật Tô An (do Adam Lâm thủ vai) từ lúc là một công tử ăn chơi lêu lỏng đến khi trở thành một người trưởng thành. Trong chặng đường ấy, sự đối mặt với thử thách, khó khăn giúp Tô An nhận ra những đúng sai, trắng đen để từ đó giúp anh tìm được ý nghĩa trong cuộc sống. Hoạt động nhiều năm với vai trò ca sĩ, vũ công, biên đạo, diễn viên, Adam Lâm có lợi thế về giọng hát và vũ đạo. Ngoài ra, anh cũng tích lũy kinh nghiệm diễn xuất từ vai diễn trong Những nụ hôn rực rỡ.