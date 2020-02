Thành Long phủ nhận bị cách ly vì Covid-19

Hồi giữa tháng 2.2020, các trang tin xứ Trung đưa tin Thành Long cùng nhiều nghệ sĩ, nhân vật tiếng tăm ở Hồng Kông như: Đàm Vịnh Lân, Phương Trung Tín, Tăng Chí Vỹ, Lâm Quốc Bân… đã tổ chức một bữa tiệc tưng bừng với khoảng 60 người. Đáng nói, các nghệ sĩ này không ai đeo khẩu trang bảo vệ bản thân giữa lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Cách đây ít ngày, mạng xã hội Hoa ngữ lại được dịp xôn xao trước tin Thành Long cùng nhóm người nói trên đã bị cách ly vì nghi ngờ nhiễm Covid-19. Thậm chí, một vài trang tin tức còn đưa tin rằng 4 trong số họ đã được xác định dương tính với Covid-19 và đang được chữa trị. Những người còn lại đều là các nghệ sĩ quyền lực, các nhân vật máu mặt trong làng giải trí xứ Cảng thơm và cũng được cách ly theo dõi nghiêm ngặt.

Nam diễn viên Kẻ ngoại tộc từng bị chỉ trích vì mở tiệc tưng bừng giữa mùa dịch. Chính bữa tiệc này cũng là nguyên nhân khiến ông dính tin đồn bị cách ly vì nghi nhiễm Covid-19 Ảnh: Chụp màn hình Sina

Nhằm trấn an người hâm mộ, tối 27.2, Thành Long đã đăng tải bài viết cập nhật tình hình sức khỏe của bản thân thông qua trang Instagram hơn 2,9 triệu người theo dõi. Ngôi sao Giờ cao điểm bày tỏ: “Cảm ơn mọi người vì đã quan tâm! Tôi vẫn bình an vô sự và khỏe mạnh. Xin đừng lo lắng, tôi không bị cách ly. Tôi hi vọng mọi người cũng luôn an toàn và khỏe mạnh”.

Phát ngôn mới nhất của ngôi sao võ thuật đình đám nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả trong nước lẫn quốc tế. Trong khi dân mạng xứ Trung thở phào nhẹ nhõm vì tin đồn thất thiệt, nhiều khán giả nước ngoài bày tỏ sự quan tâm đối với tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc, Hồng Kông đồng thời mong người dân địa phương sớm vượt qua cơn khủng hoảng mang tên Covid-19.

Thành Long khẳng định đang rất khỏe mạnh, không bị cách ly Ảnh: Instagram NV

Trước khi vướng tin đồn bị cách ly, Thành Long từng gây chú ý khi mạnh dạn “treo thưởng” 1 triệu NDT (khoảng 3 tỉ đồng) cho các cá nhân, tổ chức nào tìm ra loại thuốc chữa Covid-19. Nam diễn viên 12 con giáp cũng nhấn mạnh: “Đây không phải vấn đề tiền nong. Tôi chỉ không muốn thấy những con đường nhộn nhịp thuở nào nay lại trống vắng, không muốn thấy người dân mình chiến đấu với virus cho đến chết mà đáng lẽ ra họ xứng đáng được sống”. Trong khi nhiều người ca gợi hành động của ngôi sao này vì sự thiết thực và tạo động lực để nhiều cá nhân, tổ chức tham gia vào công cuộc chống dịch thì số khác lại chê bai khoản tiền thưởng quá ít so với khối tài sản khổng lồ của ông đồng thời cho rằng nghệ sĩ này chỉ đang đánh bóng tên tuổi.