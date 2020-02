'The Call of the Wild': Tình bạn cảm động giữa con người và loài chó

The Call of the Wild (tựa Việt: Tiếng gọi nơi hoang dã) được chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng cùng tên của nhà văn Jack London. Phim theo chân Buck, chú chó to lớn ở Bắc California, vốn là thú cưng của một vị thẩm phán địa phương. Một lần Buck bị lừa bán đi, trở thành “tài sản” của chủ nhân mới là một cặp vợ chồng làm nghề đưa thư. Buck nhanh chóng được giao nhiệm vụ đầu đàn, dẫn dắt những chú chó khác hàng ngày kéo xe chở đôi vợ chồng đi làm việc.

Sau đó, cuộc gặp gỡ bất ngờ cùng John (Harrison Ford) khiến Buck nhận ra sự thay đổi lớn trong bản thân. Cậu theo ông khám phá một hành trình bí ẩn, và nhận ra chính nơi hoang dã ngoài kia mới chính là ngôi nhà lý tưởng nhất của cậu, vượt xa sự tù túng và xiềng xích của cuộc sống con người.

Cặp đôi John- Buck khiến khán giả cảm động và yêu thương Ảnh: Cinema Blend

Câu chuyện về sự gắn kết giữa người và loài vật

Những câu chuyện về sự gắn kết giữa người và chó- loài vật nổi tiếng trung thành với con người vốn không hề mới trên màn ảnh. Tuy nhiên, nếu nhiều tác phẩm thường lấy con người làm trung tâm hoặc kể câu chuyện dưới góc nhìn của con chó, để chó tự nói về cuộc đời của chính mình, thì trong The Call of the Wild, nhân vật của nam diễn viên Harrison Ford chỉ đóng vai trò thứ chính. Ông đảm nhận vai diễn John Thornton, một con người cô đơn sống tại Alaska, luôn âm ỉ nỗi đau mất con, vô tình chạm mặt Buck và rồi họ trở thành bạn đồng hành trên chuyến đi đến vùng đất bí ẩn. Dù trên thực tế, bạn diễn xuyên suốt của ông chỉ là sản phẩm của công nghệ nhưng ánh mắt của Harrison Ford vẫn toát đầy tình yêu thương và trìu mến với chú chó Buck.

John là người kể câu chuyện về Buck, cũng là cầu nối trên chặng hành trình giúp chú chó tốt bụng tìm kiếm lại nơi nó thuộc về. Bộ phim không chỉ dừng ở việc khắc hoạ hình ảnh của một loài chó thông minh thông thường mà đạo diễn còn khai thác hiệu quả "tình người" đáng quý dành cho loài chó nói chung. Những khoảnh khắc chia ly và nhung nhớ về mái ấm xưa cũ của Buck, những nét buồn và quyến luyến trên gương mặt Buck khi phải chia tay những người chủ nó yêu quý. Mọi thứ như khiến Buck thật khó xử trước khi quyết định quay về với mái ấm thực sự.

Hành trình của Buck không chỉ bao gồm quãng đường vượt qua gian nan để sinh tồn và mối quan hệ sâu sắc với người chủ, mà còn là chuyến đi tìm lại bản năng và tiếng gọi sâu thẳm về với thiên nhiên hoang dã. Chuyến phiêu lưu của chú chó Buck cũng đưa người xem như trở về với thế giới sơ khai, nơi con người sống gần gũi với tự nhiên, không bị những guồng quay mệt mỏi của cuộc sống công nghiệp dày vò.

Harrison Ford có màn hoá thân ấn tượng trong phim Ảnh: Cinema Blend

Nhờ có nền tảng từ tác phẩm văn học nổi tiếng, The Call of the Wild sở hữu một cốt truyện tốt, thú vị, mạch phim liên tục và sáng tạo khiến người xem khó có thể rời mắt khỏi màn hình hay cảm thấy nhàm chán. Chưa kể, phim còn có những cú twist khá bất ngờ và hấp dẫn, giúp cho nhịp phim trở nên sinh động và lôi cuốn người xem. Yếu tố hài hước của phim rất duyên dáng, dựa trên việc nhân hóa tính cách của chú chó trên phim thành tính cách con người. Người xem bỗng cảm thấy gần gũi hơn với lũ chó và phần nào đó hiểu được tâm tư, tình cảm của chúng hơn.

Phim mang màu sắc nhẹ nhàng, vui tươi nhưng cũng mãnh liệt và hoang dại, dễ dàng phù hợp với nhiều đối tượng khán giả.

Điểm trừ của phim nằm ở tuyến nhân vật phản diện. Tuyến phản diện của The Call of the Wild hầu như không đóng vai trò gì nhiều trong việc phát triển mối quan hệ của hai nhân vật chính và cũng không góp phần truyền tải thông điệp ý nghĩa nào.