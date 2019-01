Thế giới hội họa thời 4.0

Năm 2018, thế giới đã chứng kiến lần đầu tiên một tác phẩm hội họa do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tác được bán với giá 432.500 USD (khoảng 10 tỉ đồng) trong phiên đấu giá tại Hãng Christie’s (New York, Mỹ).

Ở VN vừa qua bắt đầu xuất hiện những cuộc đấu giá tranh online được tổ chức trong các nhóm như Vietnam Art Space, Vietnam Art Now, All about Art and Artist hay Chi Art Space. Họa sĩ Nguyễn Ngọc Đan tiết lộ trong vòng hai năm qua Vietnam Art Space đã đấu giá thành công khoảng 800 bức tranh thông qua hoạt động đấu giá tranh từ thiện và thương mại, cũng như làm cầu nối cho nhiều cuộc giao dịch giữa nhà sưu tập và họa sĩ. Chi Art Space chỉ trong hai ngày mở phiên đấu giá 6 bức tranh màu nước vẽ phong cảnh VN của họa sĩ Pháp Jean-Marc Potlet đã thu hút hơn 66.000 lượt xem và 4 tranh đã được bán cho người sưu tầm.