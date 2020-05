'Thế giới hôn nhân' kết thúc dở dang và đầy bi kịch

Tập 16 của Thế giới hôn nhân lấy bối cảnh một năm sau khi Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) và con trai Lee Joon Young (Jeon Jin Seo) rời đi khỏi Gosan. Hai mẹ con quyết định trở về chốn cũ làm lại cuộc đời.

Mở đầu phim là bữa ăn bình yên của hai mẹ con Sun Woo và Joon Young. Tiếng động khẽ ngoài cửa khiến Sun Woo bất chợt nhớ về những kỷ niệm sum họp cả gia đình ba người với Lee Tae Oh (Park Hae Joon) trước đây. Joon Young cũng cảm thấy bối rối vì điều đó. Cậu quyết định lên phòng riêng, lục tìm những bức hình chụp chung với bố trong quá khứ và nhấn nút xóa với tâm trạng dằn vặt.

Sun Woo nhớ lại cảnh gia đình 3 người từng rất hạnh phúc bên nhau trong quá khứ Ảnh: JBTC

Tưởng chừng mọi thứ sẽ dần bình yên trở lại thì Sun Woo bỗng phát hiện ra có người theo dõi mình. Tấm ảnh gia đình đã bị xé vụn, ném vào sọt rác bỗng dưng được dán lại và gửi đến nhà Sun Woo khiến hai mẹ con đều vô cùng hoảng sợ. Dễ dàng đoán ra thủ phạm là ai, Joon Young khuyên mẹ không nên liên lạc với Tae Oh, thậm chí báo cảnh sát nếu thấy nguy hiểm.

Về phần Tae Oh, sau khi mất tất cả từ sự nghiệp đến gia đình, anh ta nghiện rượu, sống bê tha, dành phần lớn thời gian để theo dõi vợ cũ khi cô trở về. Nhìn thấy cảnh Sun Woo và Joon Young hạnh phúc bên bạn bè, Tae Oh cảm thấy vô cùng ân hận và nuối tiếc.

Tae Oh quyết định tìm gặp con trai và đưa con đến bờ sông ngồi tâm sự khiến Sun Woo vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, khi đến tận nơi đón con, Sun Woo đã không phản ứng gay gắt như những lần trước mà còn mời Tae Oh cùng đi ăn chung với hai người để kết thúc mọi chuyện. Trong bữa ăn, Tae Oh cảm thấy xấu hổ khi vợ cũ hỏi về tình cảnh hiện tại của mình. Anh xin lỗi cô cùng con trai và ngỏ ý muốn làm lại từ đầu. Joon Young vô cùng thất vọng về bố.

Tae Oh hối hận cầu xin vợ cũ cho mình quay lại nhưng tất cả đã quá muộn màng Ảnh: JBTC

Sau đó, Joon Young đi cùng mẹ và tận mắt chứng kiến cảnh bố lao ra trước đầu xe tải. Tưởng đâu Tae Oh bỏ mạng, ai ngờ xe phanh kịp, Sun Woo vội kéo Tae Oh ra chỗ khác. Không chút sức lực, Tae Oh ôm lấy Sun Woo, ngồi sụp xuống đầy đau khổ. Chứng kiến cảnh tượng đó, Joon Young sốc tới độ quyết định bỏ đi, mặc kệ việc cha mẹ khóc lóc đuổi theo.

Kết thúc dang dở khiến khán giả muốn có phần hai

Một năm sau, mỗi người có một cuộc sống riêng. Sun Woo tiếp tục sống một mình, Tae Oh chật vật với công việc cũng như tìm kiếm con trai, Da Kyung (Han Soo Hee) trở nên khép mình, từ chối những chàng trai có ý muốn làm quen với cô, cặp đôi Je Huyk - Ye Rim cũng lựa chọn những hướng đi riêng. Giữa lúc đang chìm đắm trong suy nghĩ, cửa nhà Sun Woo bỗng hé mở, một bóng hình nhỏ nhắn bước vào khiến Sun Woo vừa ngỡ ngàng vừa hạnh phúc, và tiến về phía người đó.

Sau khi tập 16 của Thế giới hôn nhân kết thúc, trên Twitter, fan quốc tế xôn xao bàn luận, lên tiếng đòi phim chiếu phần hai để mọi thứ không dở dang như lựa chọn hiện tại của biên kịch. So với nguyên tác Doctor Foster, bản phim Hàn đã tạo ra cái kết nhân văn hơn khi người con trai cuối cùng vẫn trở về với mẹ thay vì mất hút hoàn toàn.

Mặc dù vậy, phần kết của Thế giới hôn nhân vẫn được đánh giá là đầy bi kịch. Nữ chính Sun Woo đến phút cuối vẫn chìm đắm trong những mâu thuẫn, dằn vặt, chưa thể chấm dứt hết suy nghĩ về người chồng cũ. Trong khi các nhân vật còn lại cũng không ai thực sự tìm được hạnh phúc.