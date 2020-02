‘Thế giới khủng long’ sẽ vượt qua phim Marvel ‘càn quét’ phòng vé hè 2021?

Ngày 25.2 (giờ địa phương), Hollywood Reporter cho biết dự án thứ 6 của thương hiệu phim khủng long lâu đời Jurassic Park mang tên Jurassic World: Dominion (Thế giới khủng long: Sự cai trị) đã bấm máy.

Thông tin trên khiến người hâm mộ thương hiệu phim này mong ngóng. Một ngày sau, tạp chí Forbes nhận định Jurassic World: Dominion (gọi tắt là Jurassic World 3) có khả năng trở thành một trong những "quả bom" phòng vé năm 2021, so kè với nhiều dự án đình đám của các hãng phim khác.

Sự trở lại của những tên tuổi huyền thoại

Một trong những yếu tố giúp cho Jurassic World 3 thu hút khán giả đó là dàn diễn viên trong phim. Ở phần đầu tiên của Jurassic World ra mắt năm 2015, hãng Universal đã giới thiệu đến người xem những gương mặt diễn viên mới trong thế giới khủng long vừa cổ xưa, vừa hiện đại đó là tài tử Chris Pratt (vai Owen) và minh tinh Bryce Dallas Howard (vai Claire). Trong vai những người có sứ mệnh "thuần hóa" và sử dụng khủng long vào mục đích phát triển du lịch , bảo tồn thế nhưng Owen và Claire, cùng các nhân viên khác của công viên không thể quản loài động vật thời tiền sử này khiến cho du khách một phen điên đảo. Phim thu về hơn 1,67 tỉ USD phòng vé toàn cầu. Đến Jurassic World 2, con người tiếp tục nhân bản loài khủng long mới nhằm tư lợi cá nhân nên thế giới loài người lâm nguy, khủng long trốn thoát và trà trộn vào thế giới hoang dã.

Dàn diễn viên cũ trong loạt phim Jurassic Park (từ trái qua): Sam Neill, Laura Dern và Jeff Goldblum Ảnh: Universal

Jurassic World (2015) ra đời sau 3 phần phim trước đó là Jurassic Park 1, 2, 3 trên một thập niên (đều gọi chung là thương hiệu Jurassic Park). Tuy Universal quyết định "thay máu" diễn viên kể từ các phần phim Jurassic World trở đi thế nhưng những tên tuổi diễn viên lão làng từ các phần phim trước như Jeff Goldblum (vai tiến sĩ Ian Malcom), Laura Dern (vai tiến sĩ Ellie Sattler) và Sam Neill (vai Alan Grant) đã tạo nên những ấn tượng quá sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Do đó, với dự án mới nhất là Jurassic World: Dominion, đạo diễn Colin Trevorrow cùng biên kịch Emily Carmichael đã quyết định hồi sinh dàn diễn viên có tuổi bên cạnh thế hệ diễn viên trẻ hơn.

Cuộc chiến tàn bạo hay sống hòa hợp?

Cuối phim Jurassic World: Fallen Kingdom, khán giả biết được bọn khủng long đã sổng chuồng, chúng len vào thế giới hoang dã trên đất liền hay trong đại dương. Một nhiệm vụ mà đạo diễn lẫn biên kịch phải giải quyết đó là giúp khán giả trả lời câu hỏi liệu con người sẽ chiến đấu với chúng đến cùng hay sẽ sống hòa hợp với những cá thể chỉ quen sống nuôi nhốt vì bản tính quá hung hăng? Tiêu đề phim là một trong những yếu tố cần phải bàn đến, Hollywood Reporter cho biết tài tử Chris Pratt khi nhận được kịch bản phim, anh tra từ điển xem "dominion" mang nét nghĩa nào và kết quả nhận được là sự thống trị của loài người trước muôn loài trong thế giới tự nhiên.

Với nét nghĩa này, rõ ràng nó đáp ứng được tính hiếu kỳ của khán giả rằng Jurassic World: Dominion sẽ trở thành một tác phẩm chiến đấu bảo vệ loài người một cách tàn bạo, tức có phe thắng, phe thua. Thế nhưng, vào tháng 9.2019, đạo diễn Colin Trevorrow đã cho ra mắt bộ phim khủng long ngắn mang tên Battle at Big Rock cho thấy hai giống loài hoàn toàn có khả năng sống cạnh nhau nếu như chúng ta khôn khéo trong các tình huống. Với hai hướng đó, nhiều người hâm mộ chờ đợi xem Jurassic World 3/Jurassic Park 6 sẽ giải quyết truyện phim theo hướng nào. Forbes nhận định, nhiều khả năng sẽ có những cuộc chiến đẫm máu và tổn thất xảy ra.

Tài tử Chris Pratt là tên tuổi quen thuộc của 2 phần phim Jurassic World 2015 và 2018, anh sẽ tiếp tục xuất hiện trong phần 3 Ảnh: Reuters

Cạnh tranh với hàng loạt bom tấn hè 2021

Theo như liệt kê của Forbes, có thể thấy hè năm 2021 là quãng thời gian cực kỳ sôi động. Đó là mùa của những dự án phim tiếp theo (sequel), ăn theo (spin-off)... Cụ thể, để có thể đạt doanh thu trên 1 tỉ USD toàn cầu, Jurassic World: Dominion (ra mắt ngày 10.6.2021) phải "đấu" với nhiều phim như Doctor Strange in the Multiverse of Madness (ra mắt ngày 5.5.2021), The Matrix 4 (dự kiến xuất xưởng ngày 21.5.2021), John Wick 4 (ra mắt đồng thời với The Matrix 4, đều có tài tử Keanu Reeves đóng), The Batman (dự kiến ra rạp ngày 25.6.2021), Indiana Jones 5 (ra mắt ngày 8.7.2021), Mission: Impossible 7 (dự kiến ra ngày 23.7.2021), phần thứ 3 của thương hiệu phim Spider-Man (cũng trong tháng 7) hay sau đó là ngày 6.8.2021 với phim The Suicide Squad 2...

Rõ ràng, trong số các đối thủ "đáng gờm" đó, dễ nhận thấy phim khủng long Jurassic World: Dominion đang cạnh tranh với những phần phim tiếp theo có thương hiệu lâu đời như Spider-Man (chuyển thể từ truyện tranh Marvel ), Ma trận, Batman (từ truyện tranh DC) hay Indiana Jones. Trong cánh rừng phim ảnh đó, Forbes chỉ ra khả năng Jurassic World: Dominion có thể mải mê "đánh đấm" trên đấu trường phòng vé mà quên dòng phim của mình, đi vào "vết xe đổ" như nhiều dự án ăn khách tỉ USD khác. Nghĩa là có khả năng tác phẩm không phải phần tiếp theo, cũng chẳng phải ăn theo mà thực chất là tái khởi động (reboot) lại cả một thương hiệu dài hơi, "xào nấu" lại các chất liệu cũ.

Dẫu vậy, với tài năng chỉ đạo của đạo diễn Colin Trevorrow, Jurassic World: Dominion (Thế giới khủng long: Sự cai trị) có khả năng làm nên cú hit tại phòng vé mùa hè 2021 tới.