'The Northman', phim ly kỳ của đạo diễn tài hoa Robert Eggers ấn định ngày chiếu

Bộ phim The Northman quy tụ đa phần là dàn sao đình đám, họ đều đã có những vai diễn xuất sắc về tâm lý trên màn ảnh trong sự nghiệp, bao gồm minh tinh Nicole Kidman, "nàng thơ" Anya Taylor-Joy, nam diễn viên điển trai Alexander Skarsgård, tài tử Ethan Hawke, tài tử Willem Dafoe và nữ ca sĩ Björk. Phim kể về sự trả thù của một hoàng tử Viking đối với người đã sát hại cha anh. Hãng Focus Features và Universal phát hành phim trên toàn cầu.

The Northman là dự án thứ 3 trong sự nghiệp chỉ đạo của nhà làm phim Robert Eggers và cũng tiếp tục là phim có yếu tố ly kỳ, rùng rợn . Bộ phim đã hoàn thành sản xuất hồi tháng 12.2020, trước đó được quay ở Ireland nhưng phải gián đoạn một thời gian do ảnh hưởng của dịch Covid-19 . Truyền thông phương Tây dành nhiều sự chú ý đối với tác phẩm điện ảnh mới nhất của Robert Eggers, người trước đó "mê hoặc" khán giả bằng những thước phim kinh dị vừa rùng rợn, vừa siêu thực.

Nam diễn viên Thụy Điển Alexander Skarsgård được giao vai chính trong phim The Northman

Tác phẩm đánh dấu sự tái hợp của nhà làm phim người Mỹ và nữ diễn viên Anya Taylor-Joy. Người đẹp Anya Taylor-Joy đã đóng chính trong phim điện ảnh đầu tiên của Robert Eggers là The Witch (Phù thủy). Dự án The Northman cũng là lần tái hợp của đạo diễn với tài tử Willem Dafoe, người đã đóng tác phẩm thứ hai của anh là The Lighthouse (Ngọn hải đăng).