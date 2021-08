‘The Suicide Squad’ dẫn đầu doanh thu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua

Doanh số bán vé của The Suicide Squad (tựa Việt Điệp vụ cảm tử) giúp phim dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ vào cuối tuần qua.

Tuy nhiên có một số yếu tố góp phần vào sự khởi đầu chưa được như ý, bao gồm việc ngày càng tăng số ca nhiễm vì biến thể Delta của dịch bệnh Covid-19 và phát hành bom tấn của Warner Bros. trên HBO Max. Doanh thu cuối tuần mở màn dưới 30 triệu USD không có gì đáng ngạc nhiên vì đại dịch vẫn đang diễn ra. Doanh thu chưa thể như mong đợi vì The Suicide Squad tiêu tốn đến 185 triệu USD sản xuất và nhiều triệu USD nữa để quảng bá trên toàn cầu.

Tại phòng vé quốc tế, The Suicide Squad thu thêm 35 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 72,2 triệu USD.

The Suicide Squad đóng vai trò là phần hậu truyện của Suicide Squad ra rạp năm 2016 của Warner Bros. Phim có sự trở lại của Margot Robbie trong vai Harley Quinn , Joel Kinnaman vai Rick Flag, Viola Davis vai Amanda Waller. Hai ngôi sao Will Smith và Jared Leto từng xuất hiện trong Suicide Squad không tham gia phần mới. Mặc dù Margot Robbie và Viola Davis đều là những ngôi sao hạng A, The Suicide Squad có thể vẫn còn thiếu ngôi sao lớn để lôi cuốn khán giả. Phần phim mới không đạt được doanh thu phòng vé so với Suicide Squad khởi đầu là 133 triệu USD và kết thúc bằng 746 triệu USD trên toàn cầu. Tất nhiên, khó so sánh khi Suicide Squad không ra rạp trong đại dịch và không chiếu đồng thời trên HBO Max.

Joel Kinnaman, Idris Elba, John Cena (từ trái sang) trong phim The Suicide Squad ẢNH: IMDB

Các nhà phân tích trong ngành điện ảnh từng cho rằng The Suicide Squad sẽ có màn ra mắt đậm dấu ấn hơn vì bộ phim được đánh giá xuất sắc và khán giả mục tiêu là nam nữ trẻ tuổi - những khán giả trung thành với rạp phim nhất trong thời kỳ đại dịch. Thực tế The Suicide Squad không thu về nhiều hơn (tính theo tỉ lệ rạp chiếu) so với bom tấn đình đám của Warner Bros. và DC là Wonder Woman 1984, với doanh thu mở màn 16,7 triệu USD vào tháng 12.2020, thời điểm chỉ có 35% rạp phim mở cửa trong khi đến nay hơn 85% rạp phim ở Mỹ và Canada đã mở cửa trở lại, theo Comscore.

David A. Gross, người điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research cho biết: “Hiện tại, thị trường phim chiếu rạp không khoan nhượng. Trong điều kiện bình thường, một chiến dịch tiếp thị mạnh mẽ có thể khắc phục một vài nhược điểm và tạo ra doanh thu cuối tuần tốt đẹp cho phim. Trong điều kiện hiện tại, điều đó không thể xảy ra”.

Ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé, Jungle Cruise của Disney giảm 55% trong tuần thứ hai ra rạp với 15,7 triệu USD từ 4.310 rạp chiếu. Tính đến nay, bộ phim thân thiện với gia đình, có sự tham gia của Dwayne Johnson và Emily Blunt thu về 65 triệu USD ở Bắc Mỹ và 121 triệu USD trên toàn cầu. Cuối tuần trước, Disney đã thông báo Jungle Cruise kiếm được 30 triệu USD trên nền tảng trực tuyến Disney Plus nhưng hãng không cung cấp thông tin cập nhật doanh thu chiếu trực tuyến sau đó.

Dwayne Johnson và Emily Blunt trong phim Jungle Cruise ẢNH: IMDB

Phim kinh dị tâm lý Old của Universal hạ cánh ở vị trí thứ ba với 4,1 triệu USD từ 3.138 địa điểm. Sau ba tuần công chiếu, bộ phim do M.Night Shyamalan đạo diễn đã bỏ túi 38,5 triệu USD. Phim cũng kiếm được thêm 26 triệu USD tại phòng vé quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 65 triệu USD. Đó không phải là một kết quả tồi vì Old chỉ tiêu tốn 18 triệu USD để sản xuất. Không giống như nhiều bộ phim phát hành song song rạp và trực tuyến như The Suicide Squad và Jungle Cruise, bộ phim kinh dị tâm lý mới nhất của Shyamalan chỉ chiếu rạp.

Ở vị trí thứ 4, bom tấn Black Widow của Disney và Marvel thu về 4 triệu USD từ 3.100 rạp chiếu. Phim siêu nữ anh hùng đình đám, với sự tham gia của Scarlett Johansson trong vai Black Widow, thu về 174 triệu USD tại phòng vé trong nước và 359 triệu USD trên toàn thế giới . Phim kiếm thêm ít nhất 60 triệu USD trên nền tảng trực tuyến Disney Plus công chiếu cùng ngày với buổi ra mắt tại rạp. Cũng như Jungle Cruise, hãng Disney không công bố doanh thu trực tuyến sau cuối tuần qua.

Cảnh hành động trong bom tấn Black Widow ẢNH: IMDB

Với tổng doanh thu cuối tuần này, Black Widow đã vượt qua phần tiếp theo của Fast&Furious 9 của Universal để trở thành phim có doanh thu cao nhất trong năm tại Bắc Mỹ. Tuy nhiên, Black Widow vẫn là một trong những tựa phim có thu nhập thấp nhất trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Vì lý do đó, Black Widow trong tâm điểm của một cuộc tranh cãi gay gắt, công khai sau khi Scarlett Johansson kiện hãng Disney, cáo buộc việc phát hành bộ phim trên Disney Plus là vi phạm hợp đồng, khiến cô ấy mất hàng chục triệu USD thu nhập phụ trợ. Disney tuyên bố rằng nữ diễn viên nhận được một khoản cát-xê lên đến 20 triệu USD cho vai diễn trong phim. Cát-xê này có tính luôn việc phim ra mắt trên dịch vụ phát trực tuyến của hãng và khẳng định vụ kiện của cô cho thấy “sự coi thường nhẫn tâm đối với những ảnh hưởng khủng khiếp và kéo dài trên toàn cầu của đại dịch Covid -19”.

Nằm trong top 5, bộ phim truyền hình Stillwater có Matt Damon đóng vai chính đạt 2,86 triệu USD từ 2.611 rạp chiếu. Bộ phim do Tom McCarthy đạo diễn được đánh giá tốt, kể về một người đàn ông đến Pháp để cứu con gái của mình đang ngồi tù, đã vượt qua ngưỡng 10 triệu USD doanh thu phòng vé. Đây là một thành tích tốt đẹp đối với một bộ phim độc lập trong bối cảnh đại dịch.

Sau bom tấn The Suicide Squad, nhà làm phim Mỹ James Gunn cho biết sẽ thực hiện loạt phim chiếu trực tuyến Peacemaker trên nền tảng HBO Max. Series làm về nhân vật Peacemaker trong The Suicide Squad do nam diễn viên John Cena đóng.