Thêm 'món' mới cho nhạc Việt

Trong không gian biểu đạt với những hiệu ứng thị giác, Hà Lê hát nhạc Trịnh theo cách riêng, vừa đọc rap, vừa nhảy hip hop. Trước đó, MV Diễm xưa và Mưa hồng của anh cũng được thực hiện theo tôn chỉ đưa nhạc Trịnh vào không gian đương đại, “làm mới” nhạc Trịnh từ thính giác tới thị giác.

Những sáng tạo, thử nghiệm có khi gây ra những tranh cãi, nhưng có khi nhận được sự hưởng ứng đến bất ngờ. Cả hai chương trình Rock Symphony tại Hà Nội và TP.HCM đều cháy vé. Trên bục chỉ huy, nhạc trưởng Lê Phi Phi đã cùng hòa giọng với các nghệ sĩ biểu diễn. Và khán giả đã không thể ngồi yên, thậm chí có người không ngần ngại thoát khỏi chiếc ghế trong nhà hát tưởng chừng “bó hẹp” người thưởng thức ở những chương trình giao hưởng để khiêu vũ trên lối đi. Xúc cảm dẫn dắt vũ điệu của vị khán giả ấy, có thể nói chỉ có thể được tạo nên từ sắc màu của rock khi hòa quyện cùng dàn nhạc giao hưởng.

Còn nhớ, hơn 10 năm trước, Unlimited Symphony - đêm diễn của ban nhạc rock Unlimited cũng đã khiến không gian Nhà thi dấu Nguyễn Du (TP.HCM) như muốn vỡ tung khi họ biểu diễn The phantom of the opera hay chơi lại những tác phẩm đưa tên tuổi mình đến với công chúng: Mộ gió, Tái sinh, Con đường ánh sáng... trong phiên bản mới cùng với dàn nhạc giao hưởng.