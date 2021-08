Thử thách khi 'lọt mắt xanh' hãng thu âm lớn

Sau khi chính thức bước vào thị trường Việt Nam (VN) vào năm 2020, Universal Music Vietnam (UMVN) đã kết hợp cùng các nghệ sĩ Việt và lần lượt giới thiệu sản phẩm âm nhạc hợp tác quốc tế. Đầu tiên, là nghệ sĩ trẻ Phùng Khánh Linh với album Yesteryear gồm những ca khúc do cô sáng tác và được thực hiện mastering (công đoạn cuối cùng trong quá trình thu âm để hoàn thành 1 bản nhạc/CD) tại Mỹ, dưới bàn tay của những nhà sản xuất nổi tiếng, trong đó có kỹ sư âm thanh Randy Merrill (là kỹ sư mastering của Taylor Swift , Lady Gaga...).

MV Happy for you của Vũ. và Lukas

Kế đến là DJ Hoaprox với With you (Ngẫu hứng) - sản phẩm âm nhạc đánh dấu màn “bắt tay” của Hoaprox cùng Universal Music Norway. Hay là Bảo Châu và Thùy Trinh Trương, hai bạn trẻ sinh năm 2000, sinh viên ĐH Mỹ thuật TP.HCM, vừa có cơ hội hợp tác cùng nam ca sĩ Finn Askew, chủ nhân bản hit TikTok toàn cầu Roses, sản xuất một phiên bản âm nhạc đặc biệt dành riêng cho fan Việt (sản phẩm do đề xuất hợp tác sản xuất). Mới đây, Văn Mai Hương chia sẻ về việc cô nhận được lời mời cover ca khúc Happier của ngôi sao mới làng nhạc Âu Mỹ Olivia Rodrigo, từ Universal Music Group (UMG, công ty chủ quản của Olivia Rodrigo) khiến người hâm mộ càng trông chờ một sản phẩm hợp tác quốc tế trong thời gian tới…