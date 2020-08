Thư viện Huệ Quang áp dụng thành công kỹ thuật nhuộm hoa cương cạnh sách

Mới đây, Thư viện Huệ Quang đã áp dụng thành công kỹ thuật này, và là một trong những đơn vị hiếm hoi tại Việt Nam đạt được thành tựu kể trên.

Trong 7 thế kỷ tiếp theo, song song với việc mạ vàng cạnh trên cùng (để tiện lau bụi) hoặc mạ vàng toàn bộ ba cạnh (để chống mối mọt), việc vẽ lên cạnh sách cũng từng bước được phát triển. Bắt đầu với những biểu tượng đơn giản, gia huy, hoặc những giọt màu lốm đốm, dần dà, những họa sĩ tiếng tăm được mời để vẽ những bức tranh trau chuốt, sinh động lên phần bụng hoặc cả ba cạnh sách.

Vào thế kỷ XVII, khi kỹ thuật nhuộm hoa cương (thủy ấn) của Nhật Bản theo chân khách viễn du tìm đến châu Âu, những người thợ đóng sách đã có thêm thể nghiệm mới trong việc trang trí tờ gác cũng như ba cạnh sách. Việc nhuộm hoa cương ba cạnh sách yêu cầu người thợ phải vô cùng cẩn thận, nhanh nhạy và quyết đoán để tạo ra những sản phẩm hoàn hảo.

Hàng trăm năm trước, kỹ thuật in ấn cùng nghệ thuật đóng sách của châu Âu theo người Pháp du nhập vào Việt Nam và có những dấu ấn nhất định, song việc trang trí cạnh sách dường như ít được chú ý phát triển. Các kỹ thuật thường gặp tương đối đơn giản như: rảy những giọt màu lốm đốm như hoa rơi lên cạnh sách (điển hình là các đầu sách do Nam Chi Tùng Thư xuất bản ở Sài Gòn vào thập niên 1960), quét củ nâu ba cạnh và viết thư pháp đề mục ở cạnh đáy sách (là kỹ thuật bảo quản mép sách của người Việt xưa, thường gặp ở các cuốn sách in mộc bản Hán Nôm), đóng mộc đỏ vào mép sách (gặp ở sách của một số thư viện hoặc tủ sách cá nhân, mang mục đích khẳng định sở hữu nhiều hơn là trang trí)...