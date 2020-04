Thua lỗ hơn 100 tỉ, Nathan Lee vẫn miễn phí tiền thuê mặt bằng cho khách

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , các cơ sở kinh doanh hiện gặp không ít khó khăn, nhất là khoản tiền thuê mặt bằng. Mới đây, ca sĩ Nathan Lee đã có động thái đáng khen ngợi khi quyết định giảm tiền thuê mặt bằng từ 30% đến 50% cho khách. Thậm chí, đối với những mặt bằng mà anh sở hữu, nam ca sĩ đã giảm luôn 100% tiền thuê.

Được biết, bản thân nam ca sĩ cũng đang chịu không ít thiệt hại từ dịch bệnh. Theo trợ lý của Nathan Lee tiết lộ, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , nam ca sĩ đã quyết định đóng cửa toàn bộ chuỗi nhà hàng, khách sạn tại Việt Nam, Pháp, Anh và Mỹ. Việc này làm anh thiệt hại hơn 5 triệu USD, tương đương 100 tỉ đồng. Chưa dừng lại ở đó, anh cũng gây chú ý khi rao bán tòa nhà tại Pháp song đến nay vẫn chưa tìm được chủ mới.

Do ảnh hưởng của dịch, Nathan Lee dành thời gian ở nhà, hạn chế tiếp xúc với mọi người

Tối 6.4, nam ca sĩ ra mắt single mới mang tên Please với hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Anh chia sẻ: “Bao dự án quảng bá ở nước ngoài đổ sông đổ biển, giờ chia sẻ cho bạn bè Facebook nghe trước vậy”. Ca khúc mới của Nathan Lee nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Please là sản phẩm mới nhất trong năm nay của anh sau album Paris 1er vẫn đang "cất kho". Được biết, album đã hoàn tất từ năm 2017 nhưng do bận rộn với nhiều dự án khác nên anh đã ''để quên''.