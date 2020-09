Thưởng thức những trích đoạn nhạc kịch nổi tiếng

Buổi diễn sẽ có những tác phẩm aria (bài hát, đoạn hát có cấu trúc hoàn chỉnh trong một vở opera) và trích đoạn nổi tiếng nhất trong những vở nhạc kịch kinh điển thế giới : The Barber of Seville (Thợ cạo thành Seville), A Masked Ball (Vũ hội hóa trang), Die Csardasfutstin (Công chúa Gipsy), Cavalleria Rusticana (Hiệp sĩ đạo giản dị), La Traviata (Người đàn bà sa ngã), Carmen, The Tales of Hoffman (Những câu chuyện của Hoffmann)... Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ hát opera đang được yêu mến: NSƯT Hồng Vy, Phạm Trang, Phạm Khánh Ngọc (ảnh), Đào Mác, Phạm Duyên Huyền... và dàn hợp xướng hùng hậu cùng Dàn nhạc giao hưởng HBSO; chỉ huy dàn nhạc: nhạc trưởng Trần Nhật Minh.