Thượng tọa Thích Nhật Từ: Lấy đức hiệu 'Buddha' đặt cho quán bar là xúc phạm Phật giáo

Thượng tọa Thích Nhật Từ cho biết theo luật pháp của Thái Lan, sẽ là “một sai lầm khi sử dụng Đức Phật làm trang trí hay xăm trên cơ thể”. Ở nhiều nơi, Chính phủ Thái Lan cảnh báo người dân, đặc biệt là du khách quốc tế, bằng các bảng lớn ghi rõ rằng “Đức Phật không phải là vật trang trí. Tôn kính đức Phật là lẽ thường tình” (Buddha is not for decoration. Respect is common sense).