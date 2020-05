Thúy Nga sốc vì Phạm Khánh Hưng từng trắng tay, tiêu tan nhà cửa do cờ bạc

Đặc biệt, khi tâm sự cùng Thúy Nga về quá khứ, Phạm Khánh Hưng bộc bạch: “Nếu bây giờ còn ở Việt Nam chắc tôi bị bệnh gan rồi, vì ngày xưa nhậu nhiều lắm. Cứ cho lý do tầm bậy là cứ có rượu mới viết nhạc được ngày nào cũng uống để tìm cảm xúc, thực ra không phải, vì cảm xúc nó tự đến với mình chứ đâu phải vì rượu”. Ngoài ra, nam ca sĩ còn tâm sự thời kỳ “trắng tay” khi bán hết tài sản để đầu tư cho album và về hẳn Việt Nam sinh sống.

Cụ thể, Phạm Khánh Hưng chia sẻ: “Năm 2012, tôi quay lại Việt Nam làm album vol 3, đem hết vợ con, bán hết những gì bên Mỹ có… Nhưng ablum vol 3 cũng không thành công. Lúc đi, tôi nghĩ khán giả mình vẫn còn đó, thị trường âm nhạc vẫn vậy… nhưng tôi sai lầm và thiếu một chút may mắn vì đó là thời điểm của Sơn Tùng M-TP. Giới trẻ chuyển sang nhạc Hàn hết, do đó tôi bị lỗi mốt”.

Nhìn lại thời hoàng kim trong sự nghiệp, nam ca sĩ khẳng định do bản thân thành công quá sớm nên gặp phải nhiều khó khăn. Do chạy theo xu hướng, đam mê làm giàu từ cổ phiếu, Phạm Khánh Hưng nhanh chóng giàu có nhưng lại bỏ bê âm nhạc. Tuy nhiên, đến năm 2008, do khủng hoảng kinh tế nên anh rơi vào cảnh tay trắng, nhà cửa tiêu tan. Bên cạnh đó, nam ca sĩ khiến Thúy Nga “sốc” khi thú nhận đó không phải là lần đầu tiên anh phá sản.