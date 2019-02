Thúy Ngân: 'Tôi bị nhắc chuyện lấy chồng nhưng duyên chưa đến'

Trong khi Bí kíp luyện rồng đang gây sốt rạp Việt thì tại Bắc Mỹ, phim hoạt hình của Universal vẫn chưa được công chiếu. Điều này khiến đối thủ The Lego movie 2: The second part dễ dàng soán ngôi Glass để xưng vương.