Sean 'Diddy' Combs bị thẩm phán từ chối tại ngoại lần thứ 3

Quyết định được đưa ra bởi thẩm phán Arun Subramanian sau phiên điều trần tại New York về việc cân nhắc các điều kiện đảm bảo an toàn trong cộng đồng. Phía Diddy đề nghị khoản tiền bảo lãnh tại ngoại lên đến 50 triệu USD với lời hứa giám sát an ninh và đảm bảo rằng nam rapper sẽ không can thiệp vào các cuộc điều tra xung quanh các cáo buộc của mình.

Sean 'Diddy' Combs bị từ chối tại ngoại lần thứ 3 ẢNH: PAGE SIX

Phán quyết nêu rõ rằng "bằng chứng cho thấy có nguy cơ nghiêm trọng về việc can thiệp vào lời khai của nhân chứng" và Diddy đã liên lạc với các nhân chứng "ngay cả sau" lời khai trước bồi thẩm đoàn vào tháng 6.2024.

Thẩm phán cũng tuyên bố "có bằng chứng cho thấy Diddy đã vi phạm các quy định của nhà tù trong thời gian bị giam giữ trước khi xét xử để che giấu việc liên lạc với bên thứ 3".

Theo phán quyết, Diddy trả tiền cho các tù nhân khác để gọi điện cho những người không có trong danh sách liên quan chấp thuận yêu cầu của anh ta, đồng thời yêu cầu các thành viên gia đình và hội đồng bào chữa tạo điều kiện cho các cuộc gọi 3 bên với Diddy.

Do những vi phạm đã đề cập ở trên, tòa án xác định rằng "vì Diddy cố tình lách luật khiến việc theo dõi các thông tin liên lạc của ông ta trở nên khó khăn hơn là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy tòa án không thể 'đảm bảo một cách hợp lý' về bất kỳ điều kiện tại ngoại nào".

Sean "Diddy" Combs từng tổ chức những bữa tiệc "trắng" tại Hollywood

ẢNH: G.I

Tại phiên điều trần tuần trước, trợ lý luật sư Mỹ Christine Slavik đã nói rằng Diddy "không thể và sẽ không tuân theo các quy tắc, không đáng tin cậy". Bà cũng tuyên bố rằng phía luật sư phía Diddy không thể "kiểm soát được thân chủ của họ".

Diddy đang bị giam tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, New York sau khi bị Bộ An ninh nội địa bắt giữ vào ngày 16.9.2024 với các cáo buộc tống tiền, buôn bán tình dục, vận chuyển người tham gia vào hoạt động mại dâm. Anh ta không nhận tội.

Diddy vẫn bị giam giữ cho đến khi xét xử vào tháng 5 năm sau. Nếu bị kết tội tống tiền, nam rapper có thể phải đối mặt với án tù chung thân.