Beyoncé xếp thứ 1 'Những ngôi sao nhạc pop vĩ đại nhất thế kỷ 21'

Cựu ngôi sao nhóm Destiny's Child - Beyoncé - đã tách ra hát solo vào năm 2003, vượt qua ngôi sao nhạc pop có album bán chạy nhất thế kỷ 21 để giành vị trí quán quân. Taylor Swift xếp vị trí thứ 2.

Beyoncé là "Ngôi sao nhạc pop vĩ đại nhất thế kỷ 21" ẢNH: N.Y.P

Billboard không chỉ sử dụng doanh số bán đĩa để quyết định danh sách. Album Beyoncé phát hành năm 2013 mở ra kỷ nguyên mới cho album hình ảnh, được kênh âm nhạc uy tín Billboard ghi nhận là yếu tố chính giúp cô giành được vị trí hàng đầu.

Sau top 3 - đều là nghệ sĩ nữ, danh sách này có sự góp mặt của 14 nghệ sĩ nam và ban nhạc nam.

Taylor Swift giữ vị trí thứ 2 ẢNH: N.Y.P

Chỉ có 2 nhóm nhạc lọt vào danh sách: BTS (Hàn Quốc) ở vị trí thứ 19 và One Direction (Anh) xếp vị trí thứ 22. Danh sách này cũng có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ rap: Kanye West, Eminem, Lil Wayne, Jay-Z, Nicki Minaj, Bad Bunny, Drake.

Tuần trước, vợ của Justin Bieber là Hailey Bieber đã nổi giận khi cho rằng Justin chỉ xếp hạng 8 cùng với lời tri ân kèm ca ngợi "sự hiện diện độc nhất vô nhị" là không xứng với chồng mình. "Billboard vẫn là trò đùa như thường lệ!", Hailey viết dưới bài đăng thông báo về vị trí của chồng trong danh sách.

Có lẽ Justin Bieber nên biết ơn vì đã lọt vào danh sách. Bởi Pnk là ngôi sao nhạc pop lớn nhất đối với khán giả Úc trong thế kỷ này vẫn không có tên trong danh sách 25 ngôi sao nhạc pop vĩ đại nhất thế kỷ 21.

Vị trí thứ 3 thuộc về Rihanna ẢNH: N.Y.P

Christina Aguilera, Dua Lipa, Kendrick Lamar và Jennifer Lopez nằm trong số những ngôi sao khác phải chấp nhận nằm ngoài top 25.

Danh sách theo thứ tự "Những ngôi sao nhạc pop vĩ đại nhất thế kỷ 21" do Billboard bình chọn: Beyoncé, Taylor Swift, Rihanna, Drake, Lady Gaga, Britney Spears, Kanye West, Justin Bieber, Ariana Grande, Adele, Usher, Eminem, Nicki Minaj, Justin Timberlake, Miley Cyrus, Jay Z, Shakira, The Weeknd, Nhóm BTS, Bruno Mars, Lil Wayne, Nhóm One Direction, Bad Bunny, Ed Sheeran và Katy Perry.