Thủy Tiên bỏ tiền túi 50 triệu mua máy lọc nước biển giúp dân miền Tây

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang trải qua đợt hạn mặn khốc liệt , nhiều bà con nông dân điêu đứng vì thiếu nước ngọt canh tác, đất đai khô cằn. Trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Thủy Tiên xúc động viết: "Hạn mặn làm chết rau trái ruộng lúa Đồng bằng sông Cửu Long, người nông dân miền Tây không có nước xài phải đi xếp hàng lấy nước ngọt, đau lòng quá".

Đứng trước tình hình đó, vợ cầu thủ Công Vinh kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của bạn bè, anh chị em đồng nghiệp, những nhà hảo tâm để giúp người nông dân miền Tây: "Mình muốn kêu gọi kinh phí lắp đặt máy lọc nước biển thành nước ngọt giúp Đồng bằng sông Cửu Long vì sức một mình Tiên thì quá nhỏ bé không đủ để thực hiện". Cô lý giải, do Đồng bằng sông Cửu Long không còn nước ngọt từ thượng nguồn đổ về nên người dân phải chống chọi với nước mặn trong vụ mùa, sinh hoạt.

Nữ ca sĩ Thủy Tiên kêu gọi giúp đỡ nông dân vùng hạn mặn trên Facebook cá nhân Ảnh: Chụp màn hình

Cô trải lòng: "Nhưng quan trọng hơn là người dân cũng không còn nước ngọt để dùng tắm giặt ăn uống. Không có nước uống tắm giặt do hạn hán nên ngày nào cũng phải đi xếp hàng rất dài chờ phát cho 1 can nước xài cả gia đình, có khi 2 - 5 ngày mới có 1 thùng nước. Ngày xưa nhà Tiên cũng trải qua thời gian hạn hán cả gia đình mười mấy người chỉ có được 1 can nước rất khổ luôn. Nước biển thì nhiều mà không thể xài được".

Tự bỏ tiền túi 50 triệu ủng hộ trước

Theo như chia sẻ của giọng ca Muộn màng, chi phí lắp đặt máy biến đổi nước mặn thành nước ngọt đa phần đều cao, có loại dao động giá trong khoảng 380 đến 500 triệu/chiếc. Vì thế, người đẹp Vbiz đã tự ủng hộ trước 50 triệu đồng vào tài khoản cá nhân và còn để lại thông tin tài khoản cho những ai muốn cùng cô "giải cứu" Đồng bằng sông Cửu Long đợt hạn mặn năm nay. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1985 chia sẻ thêm: "Máy giá thấp hơn thì phải lắp nhiều máy mới đủ. Mình có thể lắp ở trạm, sở hoặc nhà văn hóa nơi cho tất cả người dân ai cũng có thể đến lấy".

Giọng ca gốc Kiên Giang luôn dành thời gian chăm lo cho gia đình Ảnh: Facebook nhân vật

Hiện tại, dự định của nữ nghệ sĩ 34 tuổi là sẽ đến Gò Công (Tiền Giang) để khảo sát và xin chính quyền cho đội kỹ thuật lắp đặt máy xuống xem xét tình hình. Thậm chí, cô còn muốn đến Bến Tre để khảo sát, đích thân làm mọi việc thì mới an tâm.