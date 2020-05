‘Tiểu tam’ Han So Hee tiết lộ lý do làm diễn viên

Nhân vật Yeo Da Kyung trong Thế giới hôn nhân ( The World of the Married ) đã giúp Han So Hee nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Thậm chí, khi tác phẩm đã đến hồi kết, sức nóng của cô vẫn không hề giảm. Mới đây, một số thông tin xoay quanh cơ duyên đưa người đẹp trở thành diễn viên được trang tin Sports World chia sẻ lại.

Theo đó, trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Han So Hee từng cho biết người bà thân thiết đã truyền cho cô cảm hứng theo đuổi nghiệp diễn xuất. Mỹ nhân 26 tuổi kể: “Hồi đó, bố mẹ tôi bận rộn làm việc, nên tôi được giao cho bà nuôi nấng từ năm 5 tuổi. Bà là tất cả đối với tôi. Bà là người động viên tôi luôn tiến lên trong cuộc sống ”.

Diễn xuất của Han So Hee trong Thế giới hôn nhân không được lòng một số thành phần khán giả ẢNH: FACEBOOK JTBC DRAMA

Han So Hee nói thêm: “Bà thường thích xem TV nên bà cũng bắt đầu muốn tôi được xuất hiện trên đó. Lớn lên bên cạnh bà, tôi cũng hay nghe bà bảo thế và dần dần tôi cũng nghĩ đến chuyện được lộ diện trên TV. Đó là lúc giấc mơ của tôi khởi đầu”. Cô khẳng định: “Tôi muốn diễn xuất vì đó đã trở thành niềm đam mê mà tôi muốn thực hiện. Đạt đến đỉnh cao trong tư cách một diễn viên cũng trở thành mục tiêu sống của tôi”.

Kết quả, Han So Hee bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu. Mặc dù quãng thời gian “chân ướt chân ráo” mới vô nghề, cô phải vật lộn với khó khăn tài chính và đôi khi phải làm cùng lúc nhiều công việc khác nhau để kiếm đủ tiền. Song, “tiểu tam” của Thế giới hôn nhân vẫn không từ bỏ chuyện theo đuổi giấc mơ của mình và bà.

Sau Thế giới hôn nhân, cô chưa nhận dự án mới ẢNH: FACEBOOK JTBC DRAMA

Hiện diễn xuất của Han So Hee trong Thế giới hôn nhân nhận về nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có không ít lời chê bai cô biểu cảm sượng, đơ và thiếu cảm xúc. Đặc biệt, trong các cảnh diễn tay đôi với đàn anh Park Hae Joon (vai Lee Tae Oh) hay tiền bối Kim Hee Ae (vai Ji Sun Woo), chân dài sinh năm 1994 lộ rõ sự hụt hơi và “đuối sức”.

Trước Thế giới hôn nhân, Han So Hee được biết đến qua MV Tell me what to do của SHINee và các phim Abyss viên đá bí ẩn, 100 ngày của hoàng tử, Hoa tiền… Gia tài phim ảnh ít ỏi, nhưng cô được biết đến nhờ vẻ đẹp không góc chết và thần thái sang chảnh.