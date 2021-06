Tiểu thuyết Người gác đêm đoạt giải Pulitzer 2021

“Louise Erdrich là một phần của thổ dân Chippewa, một người kể chuyện tài năng, giúp độc giả hiểu về thân phận những người Mỹ bản địa khiến ai đọc xong cũng vương vấn nỗi buồn khi gập sách lại. Bà có lối kể chuyện tinh tế về cách mà đất nước này từng đối xử tàn tệ với những người bản xứ... Louise Erdrich miêu tả nhiều nhân vật bản xứ - những người có thể nghèo về vật chất nhưng tràn đầy tình yêu thương với gia đình, cộng đồng”, ban giám khảo Pulitzer nhận định.

Ở hạng mục Lịch sử, cuốn sách Franchise: The Golden Arches in Black America của Marcia Chatelain thắng giải. Tác phẩm The Dead Are Arising: The Life of Malcolm X của tác giả Les Payne và con gái Tamara Payne nhận giải Pulitzer hạng mục Tiểu sử. Sách mô tả cuộc đời của Malcolm X, một nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi nổi tiếng. Hạng mục Tác phẩm phi hư cấu thuộc về cuốn Wilmington’s Lie: The Murderous Coup of 1898 and the Rise of White Supremacy của David Zucchino. Hạng mục Kịch, người giành chiến thắng là Katori Hall với vở kịch The Hot Wing King. Nhà thơ Natalie Diaz đoạt giải hạng mục Thơ ca qua tập thơ Postcolonial Love Poem; và ca khúc Stride của Tania León chứa đựng yếu tố truyền thống trong âm nhạc của người Mỹ da màu , được gọi tên ở hạng mục Âm nhạc.