Tình cũ ‘đá xéo’ Brooklyn Beckham ‘hèn hạ, ích kỷ’ bằng ca khúc tự sáng tác

Hana Cross sinh năm 1997, là người mẫu tự do. Cô hiện đang thuộc quyền quản lý của ba công ty người mẫu đình đám gồm Select Models (Anh), Premium Models (Pháp) và The Lions LA (Mỹ). Hana từng xuất hiện trong quảng cáo của các thương hiệu nổi tiếng như New Look, Topshop, Fendi, Alexander Wang, Ralph Lauren, Balenciaga... Tình cũ Brooklyn Beckham có gương mặt góc cạnh, lông mày rậm, bờ môi dày và làn da nâu quyến rũ và được nhận xét có nét giống Victoria Beckham thời trẻ.