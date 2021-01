Tọa đàm, triển lãm dịp ra mắt thêm 4 tác phẩm Việt Nam danh tác

Bốn tác phẩm tiếp theo (ảnh) trong bộ Việt Nam danh tác gồm: hồi ký Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng (ấn bản này được thực hiện theo bản in Những ngày thơ ấu của NXB Đời Nay năm 1940, chỉ sửa một số cách viết cho phù hợp với quy tắc chính tả hiện nay; ảnh minh họa được lấy lại trong các truyện của Nguyên Hồng đã đăng trên Báo Ngày Nay), tiểu thuyết Lạnh lùng của Nhất Linh (được thực hiện theo bản in Lạnh lùng của NXB Đời Nay in năm 1940; tranh minh họa do chính Nhất Linh vẽ), tiểu thuyết Gánh hàng hoa của Khái Hưng - Nhất Linh (được thực hiện theo bản in Gánh hàng hoa của NXB Đời Nay in năm 1934; tranh minh họa do Đông Sơn, tức Nhất Linh vẽ), tập truyện ngắn Sợi tóc của Thạch Lam (được thực hiện theo bản in Sợi tóc của NXB Đời Nay in năm 1942; ảnh minh họa được lấy từ các truyện ngắn của Thạch Lam đăng trên Báo Ngày Nay).