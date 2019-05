Toàn cảnh chùa Tam Chúc trước đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội 63 tỉnh, thành phố cả nước, các tăng ni tiêu biểu cùng hơn 20.000 phật tử trong và ngoài nước tham dự.

Thượng tá Lê Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam), cho biết để đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra đại lễ Phật đản 2019, Công an huyện đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị, chia thành 26 tổ công tác chốt tại các điểm giao thông trên địa bàn; bố trí 10 tổ công tác làm nhiệm vụ phía bên trong khuôn viên chùa Tam Chúc để đảm bảo an ninh cho đại lễ diễn ra thành công.