Tối nay phát sóng ‘Gửi ngàn lời yêu’ tri ân các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Chương trình Sing for Life - Sing for Love - Hát để sẻ chia là dự án nghệ thuật do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chỉ đạo, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phối hợp cùng Công ty CP sáng tạo nghệ thuật và sự kiện Sun Bright tổ chức, quy tụ nhiều nghệ sĩ âm nhạc hàng đầu hiện nay.