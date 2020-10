Tom Holland 'hạ cánh' tại Mỹ để khởi quay 'Người nhện 3'

Hiện đoàn làm phim Người nhện 3 , phần tiếp theo của phim Spider-Man: Far From Home đã có mặt tại phim trường ở thành phố Atlanta, bang Georgia (Mỹ) để bắt tay vào quay dự án thời gian tới. Nam diễn viên trẻ Tom Holland, người đóng vai Peter Parker/Người nhện trong hai phần phim Spider Man trước đó gây bất ngờ cho người hâm mộ khi anh đăng tải trên tài khoản Instagram cá nhân thông tin mình đã có mặt ở Atlanta cùng đoàn làm phim, sau khi trở về từ phim trường Tây Ban Nha do đã hoàn thành quá trình ghi hình bộ phim mới nhất là Uncharted.