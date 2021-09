Top 5 đạo diễn gốc Á nổi tiếng gần đây ở Hollywood

James Wan

James Wan (44 tuổi) sinh ra trong một gia đình gốc Hoa tại Malaysia và trưởng thành ở Australia. Học hết phổ thông, anh quyết theo đuổi nghiệp điện ảnh bằng việc thi vào khoa Nghệ thuật của Học viện Công nghệ Hoàng gia Australia. Sự nghiệp của James bắt đầu cất cánh khi anh gặp người bạn học Leigh Whannell. Cả hai cùng nhau thực hiện bộ phim kinh dị Saw với ghế đạo diễn do James Wan đảm nhiệm. Bộ phim này đánh dấu bước phát triển mới của dòng phim kinh dị và cũng là một trong những bộ phim ăn khách nhất ở thể loại này với doanh thu 103 triệu USD, gấp 100 lần chi phí sản xuất.

Tên tuổi của vị đạo diễn gắn liền với các thương hiệu phim đình đám như Saw, Insidious, Conjuring hay Aquaman. Xuất thân là một nhà làm phim độc lập với những tác phẩm kinh dị kinh phí thấp, James Wan dần dần khẳng định vị thế, không chỉ trở thành đạo diễn số một của thể loại phim kinh dị, mà còn là một trong những đạo diễn gốc Á thành công nhất ở Hollywood.

Đạo diễn James Wan ẢNH: IMDB

Đặc điểm nổi bật của James Wan là khả năng tận dụng sự căng thẳng trong câu chuyện và xây dựng bầu không khí sợ hãi hiệu quả. Đó là lý do vì sao anh thành công trong dòng phim kinh dị đến như vậy. Song song với việc đạo diễn những bộ phim của mình, James Wan còn đóng vai trò là nhà sản xuất, mở ra cơ hội cho nhiều đạo diễn trẻ hơn mình muốn thử sức ở Hollywood.

Năm 2021, James Wan quay trở lại với vai trò đạo diễn 1 siêu phẩm kinh dị mới mang tên Malignant (tựa Việt: Hiện thân tà ác). Bộ phim xoay quanh câu chuyện về Madison (Annabelle Wallis đóng), một nữ điều dưỡng đang mang thai đứa con đầu lòng. Sau một cuộc tấn công kinh hoàng, Madison cùng lúc mất đi cả chồng và con, còn cô thì rơi vào tình trạng hoảng loạn với tâm lý bất ổn. Cũng từ đó, Madison bắt đầu nhìn thấy những ảo ảnh ghê rợn. Những cơn ác mộng ngày một “thật hơn”, tình trạng của Madison cũng ngày càng tồi tệ. Người duy nhất tin tưởng Madison và đồng hành cùng cô là em gái Sydney (Maddie Hasson), người sau đó đã cùng Madison lật mở những bí mật không ai có thể ngờ tới. Malignant ra rạp ở Bắc Mỹ vào ngày 10.9.

Bong Joon Ho

Sinh năm 1969 tại Daegu (Hàn Quốc), Bong Joon Ho có cha là nhà thiết kế đồ họa, giám đốc nghệ thuật của hãng sản xuất phim quốc gia và mẹ làm nội trợ. Ông của Bong Joon Ho là một nhà văn danh tiếng thời chiến tranh Triều Tiên

Lên đại học, Bong Joon Ho đăng ký vào chuyên ngành xã hội học của Đại học Yonsei, dù có đam mê làm phim từ thời cấp 2. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở lại trường học, Bong Joon Ho đồng sáng lập câu lạc bộ điện ảnh có tên Yellow Door. Đây là cái nôi giúp Bong Joon Ho có được những bộ phim ngắn đầu tay. Song song đó, ông cũng hoàn thành chương trình đào tạo hai năm tại Học viện Nghệ thuật Điện ảnh Hàn Quốc.

Đạo diễn Bong Joon Ho ẢNH: IMDB

Bong Joon Ho thành công trong việc vận dụng thể loại hài kịch đen kết hợp với sự giễu nhại sâu cay về những bất cập, mắc mứu trong xã hội hiện đại. Nét độc đáo riêng biệt trong phong cách làm phim của ông chính là sự ẩn dụ, trừu tượng, đa tầng trong các tác phẩm của mình.

Mỗi phim, Bong Joon Ho lại đưa ra mổ xẻ một vấn đề nóng bỏng không chỉ ở xứ kim chi mà còn nhiều nước trên thế giới . Các tác phẩm nổi bật của ông có thể kể đến như Memories of Murder, The Host, Mother, Okja hay Snowpiercer. Đặc biệt bộ phim Parasite với chiến thắng tại Cannes và bốn giải quan trọng tại Oscars đã góp phần khẳng định vị thế của điện ảnh Hàn Quốc nói riêng cũng như điện ảnh châu Á nói chung trên toàn thế giới

Lee Isaac Chung

Lee Isaac Chung sinh năm 1978 tại Denver (Mỹ) trong một gia đình nhập cư gốc Hàn. Anh từng theo học ngành sinh học tại đại học Yale danh tiếng của nước Mỹ, trước khi theo đuổi đam mê điện ảnh.

Bộ phim đầu tay của Lee là Munyurangabo ra mắt năm 2007 từng được chọn vào hạng mục Un Certain Regard của LHP Cannes và tham gia nhiều liên hoan phim danh giá khác như Berlin, Busan, Rotterdam.

Đạo diễn Lee Isaac Chung ẢNH: IMDB

Minari là bộ phim thứ tư của Lee Isaac Chung, giành một giải thưởng và năm đề cử Oscar 2021 ở các hạng mục quan trọng, góp phần đưa điện ảnh Hàn Quốc cũng như tên tuổi của các đạo diễn gốc Á vươn tầm thế giới. Dự án sắp tới của Lee Isaac Chung trong vai trò đạo diễn là phiên bản chuyển thể live-action bộ phim hoạt hình Your Name (2016) của Makoto Shinkai đang được khán giả vô cùng hào hứng và trông đợi.

Chloé Zhao

Chloé Zhao (38 tuổi) sinh ở Bắc Kinh, tên tiếng Hoa là Triệu Đình, cha cô là Triệu Ngọc Cát, giữ chức chủ tịch một công ty lĩnh vực quản lý, đầu tư bất động sản . Cha mẹ cô ly hôn, mẹ kế của Zhao là diễn viên hài nổi tiếng Tống Đan Đan. Năm 16 tuổi, cô một mình sang Anh du học với vốn ngoại ngữ nghèo nàn. Ý chí mạnh mẽ giúp cô dần hòa nhập cuộc sống ở châu Âu. 18 tuổi, Chloé Zhao tự chọn trường cấp ba ở Los Angeles và sang Mỹ học tiếp. Cô học đại học ngành Chính trị, sau đó nghiên cứu điện ảnh ở Trường Nghệ thuật Tisch của Đại học New York.

Năm 2015, bộ phim đầu tay của Chloé Zhao Songs My Brothers Taught Me ra mắt tại LHP độc lập Sundance và được giới phê bình đánh giá cao. Tác phẩm này còn được đề cử Phim đầu tay hay nhất tại Giải thưởng Tinh thần độc lập (Independent Spirit Award).

Chloé Zhao nhận tượng vàng Oscar ẢNH: IMDB

Phim thứ hai là The Rider ra mắt năm 2017 đem về cho Chloé Zhao hơn 20 giải thưởng lớn nhỏ tại các liên hoan phim quốc tế. Nomadland là phim thứ ba của nữ đạo diễn gốc Hoa, thực hiện với kinh phí vỏn vẹn 5 triệu USD nhưng mang về 3 tượng vàng Oscars trong đó có giải Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim hay nhất của năm.

Lần đầu tiên trong lịch sử, một nữ đạo diễn gốc Á có thể giành được những giải thưởng lớn của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ. Sau Nomadland, Chloé Zhao tiếp tục đạo diễn phim siêu anh hùng The Eternals của vũ trụ điện ảnh Marvel, có sự tham gia của Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani... Phim được đầu tư 200 triệu USD, dự kiến ra mắt vào tháng 11.2021.

Jon M. Chu

Jon M. Chu là đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch người Mỹ gốc Hoa. Anh được biết đến nhiều nhất khi đạo diễn Crazy Rich Asians năm 2018. Đây là bộ phim đầu tiên của một hãng phim lớn ở Hollywood có sự góp mặt của đa số diễn viên gốc Á trong bối cảnh hiện đại kể từ khi The Joy Luck Club ra rạp năm 1993.

Đạo diễn Jon M. Chu (phải) và ca sĩ Justin Bieber khi quay phim Justin Bieber: Never Say Never ẢNH: IMDB

Bên cạnh Crazy Rich Asians, Jon M.Chu (42 tuổi) còn là đạo diễn các phim đình đám khác như Step Up 2: The Streets, G.I.Joe: Retaliation, Now You See Me 2… Anh cũng đạo diễn bộ phim tài liệu từng "làm mưa làm gió" khắp các rạp chiếu là Justin Bieber: Never Say Never (2011). Năm 2021 bộ phim nhạc kịch In The Heights do anh cầm trịch nhận cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn cũng như khán giả đại chúng.