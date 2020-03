Tour diễn của BTS, Justin Bieber đứng trước nguy cơ bị hủy

Sân vận động Levi’s tại thành phố Santa Clara, bang California - địa điểm dự kiến diễn ra tour diễn Map Of The Soul của BTS - đã thông báo sẽ ngừng hoạt động từ ngày 13.3 (giờ địa phương) do dịch bệnh Covid-19. Ban quản lý sân vận động này không thông báo thời gian cụ thể sẽ hoạt động trở lại.

Vì địa điểm tổ chức những buổi biểu diễn đầu tiên tại Mỹ đã bị đóng cửa, phương tiện truyền thông Hàn Quốc đặt ra câu hỏi về việc BTS có tiếp tục lịch lưu diễn như đúng kế hoạch hay không. Công ty Big Hit Entertainment quản lý nhóm nhạc thông tin với trang Koreaboo: “Chúng tôi sẽ có công bố chính thức nếu có sự thay đổi”. Theo kế hoạch, BTS có chuyến lưu diễn tại Mỹ bắt đầu từ ngày 25.4.

4 concert trong tour lưu diễn của BTS tại chặng Hàn Quốc đã bị hủy Ảnh: Koreaboo

Sân Levi’s trở thành nơi mở màn cho tour diễn Map Of The Soul sau khi đêm diễn tại sân vận động Jamsil (hay còn gọi là sân vận động Olympic Seoul) trước đây không lâu bị hủy bỏ vì lý do tương tự. Ban đầu, Seoul là địa điểm “phát pháo” cho tour diễn Map Of The Soul, được ấn định 4 đêm diễn vào ngày 11, 12, 18 và 19.4. Sân Levi’s trở thành nơi mở màn cho tour diễn Map Of The Soul sau khi đêm diễn tại sân vận động Jamsil (hay còn gọi là sân vận động Olympic Seoul) trước đây không lâu bị hủy bỏ vì lý do tương tự. Ban đầu, Seoul là địa điểm “phát pháo” cho tour diễn Map Of The Soul, được ấn định 4 đêm diễn vào ngày 11, 12, 18 và 19.4.

Tuy nhiên vào cuối tháng 2, công ty chủ quản nhóm BTS thông báo hủy bỏ cả 4 đêm diễn tại quê nhà Hàn Quốc vì sự bùng phát nhanh chóng và nguy hiểm của Covid-19. Sau khi công ty thông báo hoàn trả tiền vé, có khoảng hơn 400 người hâm mộ đã dùng số tiền đó để quyên góp hỗ trợ chống dịch Covid-19.

Nhiều sự kiện âm nhạc của các sao bị hủy

Không riêng gì BTS, nhiều nghệ sĩ hoãn hoặc hủy đêm nhạc, chuyến lưu diễn vì Covid-19. Billie Eilish hoãn vô thời hạn tour diễn Bắc Mỹ Where Do We Go vào phút cuối vì đại dịch. “Chi tiết về ngày bị hoãn sẽ được thông báo sớm. Tất cả các vé đã mua đều sẽ được đổi sang ngày mới”, Billie thông báo trên tài khoản Twitter.

Theo Entertainment Weekly, nam ca sĩ Khalid cũng đã hủy chuyến lưu diễn châu Á. Tour diễn của Khalid dự kiến diễn ra ở Bangkok (Thái Lan), Singapore, Jakarta (Indonesia), Manila (Philippines), Kuala Lumpur (Malaysia), Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Mumbai và Bangalore (Ấn Độ) trong khoảng thời gian từ 24.3-15.4.

Loạt tour của Taylor Swift, Justin Bieber, Avril Lavigne, ban nhạc Rock Green Day... lao đao vì Covid-19 Ảnh: Hollywood.com

Nữ ca sĩ Avril Lavigne dự kiến bắt đầu tour diễn vòng quanh Nữ ca sĩ Avril Lavigne dự kiến bắt đầu tour diễn vòng quanh thế giới tại Thâm Quyến ( Trung Quốc ) vào ngày 23.4. Tuy nhiên, cô cho biết chương trình cũng đã bị hủy bỏ. Mariah Carey hoãn show diễn tại Hawaii (Mỹ) cho đến tháng 11, Miley Cyrus hủy show diễn từ thiện tại Úc, Queen và Adam Lambert cũng hủy show tại Pháp.

Một bầu không khí ảm đạm bao trùm và chưa có dấu hiệu dừng lại. Changes Tour của Justin Bieber cũng đang “ngồi trên đống lửa”. Tour diễn sẽ bắt đầu từ giữa tháng 5 và kéo dài đến cuối tháng 9 với tổng cộng 45 concert tại Bắc Mỹ. Nếu dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, tour diễn Lover Fest của Taylor Swift có đêm diễn mở màn vào ngày 5.4 tại thành phố Atlanta cũng đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ.

Bên cạnh đó, các lễ hội âm nhạc đình đám như Coachella, SXSW, Ultra Music... cũng phải cam chịu số phận tương tự như đêm diễn của BTS. Đơn cử, lễ hội âm nhạc điện tử Ultra Music được tổ chức hàng năm ở thành phố Miami thuộc bang Florida (Mỹ) dự kiến diễn ra vào ngày 22-23.3 đã bị hoãn lại. Đây có thể là lần đầu tiên sau 21 năm, lễ hội âm nhạc kéo dài 3 ngày này không diễn ra.