TP.Hội An làm chủ đầu tư dự án tu bổ chùa Cầu

Chùa Cầu là công trình có giá trị về văn hóa, lịch sử, kiến trúc, mỹ thuật; là biểu tượng của đô thị cổ Hội An, điểm đến không thể thiếu của du khách; là mối bang giao, hữu nghị VN và Nhật Bản... Do vậy trong quá trình lập dự án, UBND tỉnh yêu cầu TP.Hội An phải giải quyết tổng thể các vấn đề liên quan đến chất lượng, độ bền vững, tính chân xác của di tích; mời các chuyên gia về công tác bảo tồn, tu bổ di tích trong và ngoài nước tham vấn; lấy ý kiến các chuyên gia đầu ngành, các bên liên quan, Ủy ban Quốc gia UNESCO VN, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, kể cả phía Nhật Bản…; tổng hợp, đề xuất phương án, giải pháp tu bổ, báo cáo UBND tỉnh đề nghị Bộ VH-TT-DL thẩm định; trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua trước ngày 31.10 để triển khai thực hiện.

Theo Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, trải qua hàng trăm năm tồn tại, hiện chùa Cầu xuống cấp nghiêm trọng (ảnh).