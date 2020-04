Trà My Idol bức xúc khi bị nhầm tên với diễn viên xúc phạm Trịnh Kim Chi

Vừa qua, diễn viên Trà My khiến dư luận phẫn nộ khi đăng tải dòng trạng thái cho rằng việc các nghệ sĩ làm từ thiện trong mùa dịch là để đánh bóng tên tuổi. Chưa dừng lại ở đó, cô còn thẳng thắn chê bai nghệ sĩ Trịnh Kim Chi là hết thời và cố ý PR tên tuổi khi bà bầu sân khấu bày tỏ sự thương tiếc với một diễn viên quá cố. Phát ngôn gây tranh cãi của nữ diễn viên khiến cộng đồng mạng bức xúc. Nhiều người lên tiếng chỉ trích gay gắt cô vì những chia sẻ “đụng chạm" này. Sau những phát ngôn "gây bão" trên trang cá nhân, hiện diễn viên Trà My đã ẩn toàn bộ những bài viết này. Dù vậy cư dân mạng vẫn tiếp tục vào những bài viết cũ của cô để công kích. Liên quan đến vụ việc này, mới đây, ca sĩ Trà My Idol đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái thể hiện sự khó chịu khi bị khán giả nhầm lẫn với diễn viên Thương nhớ ở ai. Nữ ca sĩ cho biết nhiều khán giả đã vào tận trang cá nhân để bình luận khiếm nhã, thậm chí nhắn tin chửi bới, gây ảnh hưởng đến cô.

Cụ thể giọng ca Cần lắm viết: "Chào các anh chị và các bạn, tôi là ca sĩ Trà My Idol và đã hoạt động nghệ thuật hơn 12 năm nay. Tôi biết chắc chắn các bạn đã là khán giả của mình, hay là fan của mình thì đều đã biết mình thế nào rồi. Gần đây, theo My được biết là có một sự kiện gì đó xảy ra và nhầm lẫn với tên của My. Tuy nhiên, My cũng không muốn nhắc tên ai khác trong Facebook của mình. My rất rất mong các anh chị và các bạn, chúng ta tránh sự nhầm lẫn về tên nhân vật ở đây, và cũng tránh dẫn đến việc vào để lại những lời bình luận hay nhắn tin khiếm nhã vào hộp thư chờ của mình".

Trà My Idol phải lên tiếng phân trần sau khi bị cư dân mạng "tấn công" chỉ vì trùng tên Ảnh: Chụp màn hình

Những chia sẻ của Trà My Idol lập tức nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều khán giả bày tỏ sự cảm thông và thanh minh cho "bà mẹ hai con" trước tình huống trớ trêu này. Bên cạnh đó, fan của nữ ca sĩ còn bày tỏ sự bức xúc vì những phát ngôn của diễn viên Trà My gây ảnh hưởng đến thần tượng của họ. Một khán giả bày tỏ: "Không phải Trà My Idol của tui, kia là diễn viên mới đang tự tạo scandal để nổi. Đừng ai nhầm My này nha". "Bà kia là diễn viên phim nào không biết luôn, đi nói tào lao. Tội nghiệp idol của em, an yên nhé chị", một tài khoản động viên.