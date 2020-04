Trà My mỉa mai nghệ sĩ góp tiền chống dịch: Hỗn xược, vô cảm

Vừa qua, nữ diễn viên Thương nhớ ở ai khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" với hàng loạt phát ngôn phản cảm về dịch bệnh và các nghệ sĩ tiền bối. Cô liên tiếp nhận “gạch đá” từ công chúng khi gọi Đàm Vĩnh Hưng là “trọc phú” hay thẳng thắn chê bai nghệ sĩ Trịnh Kim Chi trên mạng xã hội. Thậm chí, cô còn cho rằng việc quyên góp của các nghệ sĩ trong mùa dịch bệnh và thể hiện sự xót thương cho một nghệ sĩ quá cố là chiêu trò đánh bóng tên tuổi, không đáng để tung hô.

Chia sẻ với Thanh Niên về vấn đề này, Á hậu Thụy Vân cho biết: “Trà My chưa có vị trí hay có tiếng nói đủ lớn để chỉ trích người khác. Thực ra, khi nhìn về nghệ sĩ, người ta thường tính bằng việc người đó đóng góp cho nghệ thuật thế nào và ảnh hưởng đến công chúng ra sao. Chưa biết là ai đu bám ai đâu nhé. Chị Trịnh Kim Chi vốn dĩ là một người có tiếng nói và uy tín của chị ấy trong giới nghệ sĩ rồi. Chị ấy hoàn toàn có quyền dành tình cảm và chia sẻ cho nghệ sĩ quá cố Mai Phương. Không thể đánh giá tình cảm người khác bằng sự đu bám được. Bản thân tôi là người trong nghề, tôi không thể chấp nhận được việc này”.

Á hậu Thụy Vân khẳng định diễn viên Trà My không có quyền chỉ trích nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, thay vào đó nên tập trung diễn xuất để nổi tiếng một cách chân chính Ảnh: FBNV

Ngoài ra, MC Thụy Vân cũng đặt nghi vấn trước những hành động thiếu suy nghĩ của diễn viên Trà My gần đây: “Người ta không thể nhớ đến tên Trà My trong Thương nhớ ở ai nếu cô ấy không có những phát ngôn gây sốc như thế. Phải chăng cái tên Trà My trong Thương nhớ ở ai quá khó nhớ đến mức phải dùng những lời lẽ đau lòng như vậy để cho người ta nhớ tới. Trà My là một nghệ sĩ trẻ, có năng lực và cũng có năng khiếu nghệ thuật để các đạo diễn nhìn ra và đặt cô ấy vào bộ phim khá nặng ký”.

Từng theo dõi câu chuyện và chứng kiến làn sóng “tẩy chay” Trà My từ công chúng, Á hậu Thụy Vân cho rằng: “Khi cô ấy nói những lời gây sốc mà không ai quan tâm, không ai chú ý cả thì lúc đấy mới là hình phạt khủng khiếp nhất. Chẳng việc gì buồn hơn việc không ai quan tâm mình hết. Tất nhiên, những người nghệ sĩ cũng có thể đưa ra suy nghĩ, đánh giá về vụ việc để cảnh tỉnh cho những người như vậy. Cô ấy phải dừng lại”.

Trong khi đó, MC Quốc Bình thẳng thắn cho rằng đây là một “âm mưu”: “Tôi nghĩ không nên nhắc đến cô này nữa vì rõ ràng đây giống như một âm mưu của cô ấy để đu bám mọi người. Nếu xét về cô này, có thể thấy đó là một người hỗn hào. Nếu cứ nhắc tới nhắc lui đến người này thì coi như đạt được mục đích của người ta. Trò này đã diễn ra cách đây bao nhiêu năm rồi, cô ấy lại đi đúng con đường đó. Cho nên tôi đã quá hiểu việc này rồi”.

MC Quốc Bình cho rằng Trà My đang tạo chiêu trò để thu hút sự quan tâm dư luận Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, nghệ sĩ Minh Nhí cũng lên tiếng về hành động chê bai đàn chị của Trà My, nam nghệ sĩ viết trên trang cá nhân: “Thương yêu lo lắng bảo vệ nhau thì cô cũng chửi. Giúp đỡ, cống hiến tiền của cho mọi người cô cũng chửi. Cô cho là người ta muốn đánh bóng tên tuổi. Có tên tuổi, có đường yêu thương hay không là ở trong lòng công chúng. Hay cô cũng đang muốn có tên tuổi. Có tên tuổi kiểu như cô thì cũng không bao giờ có được sự yêu thương của công chúng vì cô quá hỗn xược, mất nhân cách, sống vô cảm, không hề nghĩ đến cộng đồng. Hãy tập làm người nhé cô bé dù chỉ một lần”. Tuy nhiên, sau đó nghệ sĩ Minh Nhí đã xóa dòng trạng thái này.

Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng ẩn ý về một nghệ sĩ xúc phạm đến tên tuổi một nghệ sĩ lớn và cho biết Trấn Thành cũng cảm thấy bức xúc về việc làm của người này. Riêng Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ cảm thấy không đáng quan tâm vì giọng ca Say tình xem những thành phần đó là “rác”. Từng chia sẻ với Thanh Niên, Đàm Vĩnh Hưng cũng nhấn mạnh: “Còn những người đó cố tình dùng tên tuổi của chúng tôi, những người nổi tiếng để thu hút sự chú ý của mọi người, mọi người phải nhận ra chân tướng đó chứ. Khi nào có 40 triệu đứa như vậy phát ngôn thì tôi mới quan tâm”.

Nathan Lee cho rằng việc quy chụp nghệ sĩ làm từ thiện chỉ để đánh bóng tên tuổi là hồ đồ Ảnh: FBNV

Ngoài ra, nam ca sĩ Nathan Lee cũng đăng tải dòng trạng thái chia sẻ quan điểm về việc nghệ sĩ làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi. Nam ca sĩ cho biết việc quy chụp nghệ sĩ làm từ thiện chỉ để gây chú ý là ý kiến phía diện và hồ đồ. Nathan Lee viết: “Quay lại chuyện nghệ sĩ làm từ thiện. Thật ra không có ai có thể ép người khác làm việc thiện, nếu không làm từ tâm thì mọi thứ đều là vô nghĩa. Tuy nhiên, kẻ quy chụp nghệ sĩ làm việc thiện để đánh bóng tên tuổi thật quá đỗi hồ đồ. Cá nhân mình nghĩ, nếu giúp được người khác thì việc "đánh bóng tên tuổi" cũng đâu có ảnh hưởng tới ai. Vả lại, cũng phải có gì thì đánh mới bóng được, vàng đánh bóng thì lên màu chứ thau có mài giũa kiểu gì cũng mịt mù, tăm tối, cũng mãi là thau thôi. Thật ra không phải ai cũng thích nổi tiếng, cơ mà không phải ai muốn nổi tiếng cũng được! Những người có tầm ảnh hưởng, nếu họ kêu gọi được thêm nhiều người khác cùng chung tay làm việc thiện, điều đó thật đáng hoan nghênh chứ! Cứ vô tư, miệt mài đánh bóng kiểu đó đi các bạn nghệ sĩ, mình ủng hộ”.