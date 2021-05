Trailer bom tấn 'Eternals' của Marvel đạt 77 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu phát hành

Lượng khán giả xem trailer Eternals của Marvel đã vượt qua số lượng xem các trailer khác cùng hãng như trailer Cruella (71 triệu lượt xem), Maleficent: Mistress of Evil (61,7 triệu lượt), bản làm lại của phim Aladdin (60,8 triệu lượt), Black Widow (trên 70 triệu lượt), Ant-Man and the Wasp (52 triệu lượt), Black Panther (48 triệu lượt)... Trailer Eternals vào top thịnh hành trên YouTube vài phút sau khi phát sóng, giữ vị trí số 1. Đây là tác phẩm siêu anh hùng tiếp theo của "vũ trụ điện ảnh Marvel", nối tiếp các sự kiện của bom tấn Avengers: Endgame (2019). Phim có kinh phí lên đến 200 triệu USD.