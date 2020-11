Tràn ngập cảm xúc, chung kết 1 'Rap Việt' lập kỷ lục mới về lượt xem

Với Ricky Star thì “lần này Ricky Star mang đến một màu sắc đậm chất của Ricky hồi trước và nó sẽ hoàn toàn khác với 3 bài thi trước”, anh chia sẻ. Bản rap Tiến hóa một lần nữa thể hiện sự tinh tế, chỉn chu của Ricky Star trong việc dàn dựng tiết mục. Flow nhạc biến hóa đòi hỏi kỹ thuật cao được Ricky Star xử lý cực mượt. Wowy khen: “Giọng vocal của Ricky Star rất hợp beat, rất strong, anh ngồi đây có thể bắt được hết cái ánh sáng hào quang đó”. Binz cũng không khỏi ấn tượng với tiết mục này của cậu học trò cũ: “Anh đã làm việc với em một lần rồi và anh biết em rất chủ động trong những sản phẩm của mình. Chưa bao giờ làm anh thất vọng hết, dù cho ở đâu thì em cũng có thể tỏa sáng…”. Giám khảo JustaTee tiếp lời: “Flow bài này là anh thích nhất trong tất cả những bài mà em đã từng trình diễn từ đầu chương trình đến giờ. Em làm giải trí cực kỳ hợp, em sinh ra là để làm rapper giải trí”.

Trong khi đó, G.Ducky cống hiến tiết mục mang màu sắc hoàn toàn mới trên sân khấu Rap Việt. Không cao trào kịch tính hay gai góc, bản rap The Right Journey của G.Ducky sở hữu sức “công phá” với thông điệp ý nghĩa. “Quái vật” G.Ducky đã thay những bản rap mang màu sắc u tối, trầm ngâm thành bản rap tươi vui, tràn ngập năng lượng. G.Ducky cho biết: “Em phải chia sẻ là với màn trình diễn Tiền nhiều để làm gì ở vòng trước, với vai trò là con “quái vật” trong lòng mọi người thì em, anh Karik cũng như giám đốc âm nhạc đã nghĩ đến ý tưởng là làm một bài nhạc rất chiến, rất gắt nhưng không hiểu sao mà em không handle bài nhạc đấy tốt lắm. Cũng với sự tư vấn của giám đốc âm nhạc và anh Karik, em chuyển sang bài này và em cảm thấy tự do hơn rất nhiều. Em thỏa mãn được mong muốn của mình là kể về chặng đường Rap Việt của em, kể về gia đình, kể về những người bạn của em”.

Huấn luyện viên Binz tỏ ra vô cùng thích thú với màn biến hóa lần này của G.Ducky. Giám khảo JustaTee đánh giá: “Với G.Ducky, em làm bất cứ dòng nhạc nào cũng đều ra được cái hồn của thể loại đấy, cho nên cái này em vẫn tròn vai và vẫn làm được thứ âm nhạc tích cực để đem đến cho Rap Việt và Rap Việt rất cần những người làm những thứ âm nhạc như thế này”.

Tập 15 lập kỷ lục mới về lượt người xem cùng lúc trên YouTube Ảnh: chụp màn hình