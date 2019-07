Trấn Thành khóc nghẹn trước cô bé mồ côi, một mình vật lộn nuôi 2 em nhỏ

Tập 2 Hát mãi ước mơ vừa lên sóng với sự tham gia lần đầu tiên của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Giọng ca Gửi em của quá khứ đã nhiều lần không kiềm được nước mắt trước câu chuyện của những mảnh đời bất hạnh cũng như bày tỏ sự cảm phục những con người có tấm lòng cao cả biết ước mơ vì người khác xuất hiện trong chương trình.

Câu chuyện đầu tiên là hoàn cảnh của ba chị em người dân tộc Co (Quảng Ngãi) mồ côi cha mẹ. Trong đó chị gái lớn là em Hồ Thị My, đang là học sinh lớp 10. Ba mẹ em ngày trước đều làm nông, mẹ mới sinh em út được 2 tháng phải làm nặng, tăng huyết áp nên qua đời còn ba em đột quỵ mất lúc đang làm ruộng. Ba mẹ mất từ sớm, My mới 17 tuổi đã phải vừa làm cha vừa làm mẹ chăm sóc 2 em nhỏ, một em gái 12 tuổi và một em gái 7 tuổi. Mỗi sáng My đều dậy từ 4-5 giờ sáng, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều tay My lo, ngày thường đi học, lễ Tết thì đi phụ bán hàng kiếm thêm tiền. Đời sống khó khăn, thiếu trước hụt sau, 3 chị em thường xuyên ăn cơm với muối thậm chí nhịn đói cho qua ngày. Trong chương trình, My đã khiến MC Sam và bộ ba giám khảo Trấn Thành - Võ Hạ Trâm - Phạm Quỳnh Anh không kiềm được nước mắt khi chia sẻ: “Từ xưa mẹ bỏ con đi, giờ ba bỏ con đi nữa. Em thì nhỏ, nhà không có gì ăn hết, có khi con tuyệt vọng, con muốn mất đi như ba mẹ con”.