Trấn Thành 'nổi da gà' trước năng lực định vị của thí sinh 'Siêu trí tuệ'

Trong tập 4 Siêu trí tuệ Việt Nam, thử thách Viễn thám tinh thông đòi hỏi nhiều dữ liệu nhất trong tất cả các tiết mục từ trước đến giờ của chương trình khiến giám khảo lẫn khán giả không khỏi hoang mang tột độ giữa ma trận 2.319 ảnh vệ tinh. Nhưng trái với sự ngỡ ngàng của mọi người, thí sinh Trọng Trí đã luôn thể hiện sự điềm tĩnh và tự tin khi đưa ra từng đáp án chính xác của mình.

Trọng Trí tự tin mình biết được tất cả phường, xã, quận huyện của Việt Nam và còn cập nhật những thay đổi mới nhất, ngay cả tỉnh Phú Thọ là quê giám khảo Lại Văn Sâm mà chính anh chia sẻ rằng mình cũng không biết những thông tin như Trọng Trí cung cấp. Với năng lực khó tin của Trọng Trí cùng độ khó của thử thách, giám khảo khách mời Wowy đã tỏ ra hoang mang: “Wowy cảm thấy thử thách mà chương trình dành cho bạn quá sức tưởng tượng, 2.319 bức hình nhìn cái bức nào nó cũng giống như bức nào, nó có nhà, cây, sông, đường y như nhau làm sao mà phân biệt được...”.

Là khách mời tập 4, kỷ lục gia siêu trí nhớ quốc tế tại Việt Nam kiêm Chủ tịch Liên minh Siêu trí nhớ toàn cầu tại Việt Nam - thầy Nguyễn Phùng Phong đã có những nhận định: “Việc chương trình đưa ra thử thách như vậy theo tôi là quá sức là lớn đối với người học bẩm sinh bởi vì ảnh mà chương trình đưa ra là ảnh vệ tinh, nó không phải là ảnh vẽ kỹ thuật. Khó khăn nhất chính là có những khu vực mà có hình dáng na ná nhau…”.

Dù thử thách đưa ra chỉ cần tìm được đúng và nêu ra được tên phường cần tìm, nhưng Trọng Trí còn cung cấp thông tin chi tiết của từng phường vô cùng chính xác khiến ai cũng tròn mắt Ảnh: V.C

Với 4 đề thi do giám khảo đưa ra, Trọng Trí phải đi tìm 23 trong 2319 bản đồ. Và điều đặc biệt là những đề thi do 4 vị giám khảo lựa chọn đều mang tính đánh đố và thử thách năng lực của Trọng Trí. Trọng Trí cho biết: “Để tìm được hết tất cả các dữ liệu mà giám khảo yêu cầu, bắt buộc mình phải nhìn qua hết tất cả 2319 tấm ảnh thì mới có thể lấy đầy đủ”. Cậu cũng cho biết thêm về chiến thuật của mình: “Khi nhìn vào tấm hình, mình sẽ để ý từng cái nhà trên đó hoặc mình để ý vài con đường hoặc vài công trình ở trên đó”.

Với đề đầu tiên – đề A tìm ảnh vệ tinh chụp các phường thuộc thị xã Phú Thọ do giám khảo Lại Văn Sâm lựa chọn đã không thể làm khó được Trọng Trí.

Ở đề B tìm phường thuộc thành phố Hà Tiên do Wowy lựa chọn đã khiến nam giám khảo khách mời phải xin cho mình được thở vì những điều khó tin xảy ra trước mắt mình. Năm tấm hình chụp vệ tinh thuộc thành phố Hà Tiên được Trọng Trí tìm ra và gọi tên vô cùng chính xác. Thậm chí với phường Đông Hồ do ảnh chụp bị lệch khiến việc nhận diện trở nên khó khăn nhưng cậu vẫn xuất sắc hoàn thành.

Đến đề C - tìm phường thuộc thuộc thành phố trực thuộc trung ương do nữ giám khảo Tóc Tiên lựa chọn, đầy suy tính, Tóc Tiên chọn Thủ Đức vì cho rằng Trọng Trí không thích những con đường ở TP.HCM và có thể cậu cũng sẽ không quá hứng thú với những phường, xã ở TP.HCM; hơn nữa, quận Thủ Đức là 1 nơi rất đông đúc và độ gây nhiễu đủ để thử thách thí sinh. Dù Wowy phải thốt lên: “Đề gì khó vậy!”, Trọng Trí đã lần lượt hoàn thành đề C trước sự kinh ngạc của mọi người.

Trọng Trí khiến giám khảo Wowy ngưỡng mộ vì “Lần đầu tiên Wowy được chứng kiến bộ não siêu việt như thế này" Ảnh: V.C

Độ khó tăng cao tại đề thi cuối cùng, đó là thị trấn thuộc huyện Ea Kar - do thầy Nguyễn Phùng Phong lựa chọn. Với kiến thức “khổng lồ” và thông tin chính xác do cậu trả lời, giám khảo nào cũng phải chào thua. Cực kỳ xuất sắc, Trọng Trí đã hoàn thành cả 4 đề thi đầy ngoạn mục. Wowy ngưỡng mộ: “Lần đầu tiên Wowy được chứng kiến bộ não siêu việt như thế này. Đây là cái gì đó nó nằm ngoài tầm tưởng tượng của Wowy. Cuộc sống thật là vi diệu”.