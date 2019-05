Trao giải cho 10 ngôi nhà tiêu biểu

Theo đó, ban giám khảo đã chọn ra 10 ngôi nhà đẹp , đại diện xu hướng thiết kế nhà ở đương đại với tiêu chí: xây dựng trong nước, phù hợp khí hậu, dẫn dắt xu thế, đẹp, công năng và mang tính bản địa.

Các công trình được giải gồm: 204 House do MW archstudio thiết kế, HP House của Toob Studio, Khánh House của 6717 Studio, Louvers House của MIA Design Studio, Nhà Hang của H&P Architects, Nhà Long An của Tropical Space, Giao house của 3 Atelier, Nhà Phễu của AHL Architects, The Hut của 23o5 Studio và Nhà ở Thụy Khuê của HGAA.

Kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, thành viên ban giám khảo, cho biết các tác phẩm được giải đều có điểm chung là hướng tới thiên nhiên và bảo vệ giá trị truyền thống của VN. Chẳng hạn, Nhà Hang có cấu trúc giống như cái hang, được tạo bằng hai lớp tường gạch nung truyền thống có xen kẽ các mảng cây xanh, rau, củ, quả... nhờ đó, tạo thành bộ lọc nắng, nóng, tiếng ồn. Khánh House là ngôi nhà khai thác những đặc điểm khí hậu, văn hóa của mô hình nhà ở truyền thống Hội An . 204 House chấp nhận lùi mặt đứng vào trong, tạo khoảng đệm cây xanh để tăng cường cho đô thị mảng xanh.