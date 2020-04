Trịnh Kim Chi, Mr. Đàm có thể nhờ pháp luật xử lý những người xúc phạm mình

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cũng nêu rõ những quy định xử phạt cụ thể đối với trường hợp phát ngôn đả kích, bôi nhọ, xúc phạm danh dự và uy tín người khác như sau: - Bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP. Cụ thể: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác. - Người bị xúc phạm cũng có thể đề nghị, thông báo cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện, nơi người thực hiện hành vi xem xét xử lý hành vi làm nhục người khác hoặc vu khống. Trong đó: Điều 155. Tội làm nhục người khác có thể bị phạt tù đến 5 năm. Điều 156. Tội vu khống có thể bị phạt tù lên đến 7 năm. - Người bị xúc phạm có thể khởi kiện dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại danh dự nhân phẩm do hành vi vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm gây ra cho mình. Điều 604. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe , danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Bên cạnh đó, căn cứ vào khoản 3, Điều 16, luật An ninh mạng 2018 quy định: thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống bao gồm: - Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác. - Thông tin bịa đặt, sai sự thật: + Xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm. + Gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.