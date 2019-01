Trở về để truyền cảm hứng sáng tạo, khám phá

NS đàn dân tộc Vân-Ánh Võ (Vanessa Võ) sinh năm 1975 tại Hải Phòng và lớn lên ở Hà Nội. Chị học đàn tranh từ năm 6 tuổi. Không chỉ học qua trường lớp, từ các thầy cô ở Học viện Âm nhạc quốc gia VN, chị còn dành thời gian học với các nghệ nhân thuộc các loại hình nghệ thuật truyền thống dân tộc: chèo, ả đào, cải lương... Chị đã đoạt giải Emmy năm 2003 ở hạng mục Nhạc phim tài liệu xuất sắc nhất (phim Daughter from Danang) và năm 2009 với soundtrack phim Bolinao 52. Chị là giám khảo của giải Grammy liên tục những năm 2014 - 2016 và 2018. Sau khi định cư tại San Francisco (Mỹ) vào năm 2011, Vân-Ánh Võ cộng tác với các NS quốc tế như Yo-Yo Ma, tứ tấu đàn dây Kronos, dàn nhạc Oakland Symphony và trình diễn tại các sân khấu danh giá ở Mỹ. Năm 2016, chị là nghệ sĩ gốc Việt đầu tiên trình diễn tại Nhà Trắng. NS kèn trumpet Cường Vũ sinh năm 1969 tại TP.HCM. Anh nhận được học bổng toàn phần tại Nhạc viện New England (Boston, Mỹ) và nhận bằng cử nhân âm nhạc ngành nghiên cứu jazz cùng bằng tốt nghiệp loại giỏi về trình diễn. Anh đến New York năm 1994 và bắt đầu sự nghiệp, dẫn dắt nhiều nhóm nhạc lưu diễn khắp thế giới. Cường Vũ đã ra mắt 8 bản thu âm với cương vị là nhóm trưởng, tất cả đều vào top 10 bản thu âm xuất sắc nhất năm của các nhà phê bình tại Mỹ. Anh là nghệ sĩ gốc Việt đầu tiên giành được 2 giải Grammy ở hạng mục Album nhạc jazz đương đại xuất sắc nhất (Speaking of Now, 2002 và The way up, 2006). Cường Vũ hiện là Phó giáo sư và Chủ tịch Hội Nghiên cứu jazz tại Trường đại học Washington.