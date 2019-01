Văn hóa tính dục của người Việt xưa

Về xuân dược - dược phẩm hỗ trợ chốn phòng the - ông Hưng cho rằng ở VN thời trung đại, sự xuất hiện của xuân dược không được ghi lại nhiều hay nói đúng hơn, qua những ghi chép còn lại tới ngày nay trong sử sách, chúng ta không hiểu nhiều về xuân dược trong lịch sử VN, kể cả trong đời sống cung đình. Theo ông, xuân họa và xuân dược ở VN không có bề dày như ở Trung Quốc không hẳn do câu chuyện binh hỏa hay thời tiết, khí hậu mà xuất phát điểm nằm ở chỗ ta “không có gì để mất”. Tất nhiên, vẫn còn đó danh sách “xuân dược” lưu truyền trong dân gian. Đại Nam nhất thống chí có lưu lại tên các sản vật có vai trò giống như xuân dược. Hẹ có thể chữa mộng tinh, di tinh và đau lưng. Củ hoàng tinh có tác dụng bổ tinh điền tủy... Trầu cau cũng là một loại xuân dược như vậy, nó khiến miệng lưỡi thơm tho, hơi thở dễ chịu, nhiều nước bọt và mang lại phần nào cảm giác “say” trầu...

Cuốn Văn hóa tính dục ở Việt Nam thế kỷ X - XIX có liệt kê nhiều điều luật chống gian dâm. Những điều luật này được hoàn thiện dần theo thời gian và đến triều Nguyễn trở nên lớp lang, bề thế, tỉ mỉ hơn rất nhiều.

Cuốn sách cũng ghi nhận, sự khác nhau trong đời sống tính dục giữa tầng lớp quan lại và người bình dân là một sự thực. Tầng lớp quan lại, do điều kiện vật chất, tinh thần, học vấn “no đủ” hơn người bình dân nên đời sống tính dục của họ cũng có điều kiện để trở nên phức tạp, đa dạng, phong phú hơn. Tri thức ngoại lai về tình dục cũng giúp “kịch bản tình dục” của họ khác hẳn phần còn lại của xã hội. Dòng truyện Nôm bác học do đó cũng “đậm đà yếu tố sắc dục” hơn dòng truyện Nôm bình dân. Sự thiếu liên kết trong mạng lưới tri thức về kỹ xảo phòng the đó khiến “kịch bản tình dục” của các cá nhân trong xã hội nói chung trở nên đơn điệu và giản dị.