Trung Quốc hủy chiếu phim của Quentin Tarantino vì hình tượng Lý Tiểu Long bị sai lệch?

Sau khi được lên lịch chiếu ở thị trường điện ảnh đông dân nhất thế giới là Trung Quốc vào ngày 25.10, Chuyện ngày xưa ở... Hollywood bị những nhà kiểm duyệt phim đại lục quyết định "khai tử" trước khi nó kịp ra mắt khán giả. Không có một lý do chính thức nào được đưa ra từ giới duyệt phim, đồng thời hãng sản xuất tác phẩm là Sony cũng không đưa ra bất kỳ phát ngôn nào trước việc "con cưng" của họ bị hủy chiếu ở thị trường phim ảnh tiềm năng bậc nhất thế giới.

Một nguồn tin từ hãng phim đồng sản xuất với Sony là Bona Film Group (Trung Quốc) và Cục Điện ảnh Trung Quốc cho biết bà Lý Hương Ngưng, con gái cố võ sĩ Lý Tiểu Long, tố cáo tác phẩm thứ 9 của Quentin Tarantino lên Hội đồng duyệt phim quốc gia Trung Quốc là đã làm méo mó hình tượng người cha của mình trong phim dẫn đến việc phim bị hủy chiếu. Lý Tiểu Long trong phim do Mike Moh đóng, để lại ấn tượng cho khán giả khi thách đấu với nhân vật do tài tử Brad Pitt đóng. Nhân vật do Mike Moh hóa thân được đánh giá là kiêu ngạo, sáng tạo để mua vui.

Lý Tiểu Long (phải, áo thun trắng) trong phim Once Upon a Time in Hollywood Ảnh: Sony

Vụ việc Lý Hương Ngưng tố cáo phim của Quentin Tarantino lên cơ quan chức năng Trung Quốc là tình tiết mới nhất trong loạt diễn biến liên quan đến việc hình tượng Lý Tiểu Long bị "bóp méo" trong phim của "quái kiệt" Hollywood. Hơn một thập niên trước, Quentin Tarantino từng mượn hình tượng ngôi sao võ thuật phương Đông này để sáng tạo nên loạt phim nổi tiếng là Kill Bill.

Thế nhưng vụ việc qua lại giữa Lý Hương Ngưng và phim của Quentin Tarantino không phải là lý do duy nhất khiến phim của đạo diễn này bị hủy chiếu. Theo The Hollywood Reporter, giới duyệt phim Trung Quốc sợ phim của đạo diễn Jackie Brown, vốn nổi tiếng với yếu tố bạo lực, sẽ kích động khán giả.

Chuyện ngày xưa ở... Hollywood lấy bối cảnh thời đại vàng ở Hollywood là cuối thập niên 1960, kể về chuyện anh chàng diễn viên hết thời Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) chật vật tìm chỗ đứng ở kinh đô điện ảnh. Trước đây, tác phẩm Django Unchained (2012) của đạo diễn từng đoạt giải Oscar cũng bị hủy chiếu ở Trung Quốc vì được cho là "quá dữ dội".

Lý Hương Ngưng, con gái của Lý Tiểu Long cho rằng hình tượng cha mình trong phim của Quentin Tarantino bị "bóp méo". Khi làm phim, đạo diễn 56 tuổi cũng không hỏi ý kiến gia đình họ Lý Ảnh: Shutterstock

"Quái kiệt" Quentin Tarantino được biết đến là đạo diễn có phong cách làm phim độc đáo, cầu toàn. Trước việc đứa con tinh thần của mình không được chiếu, nhà làm phim tài năng tỏ ra không quan tâm. Mặc dù tác phẩm có tên tuổi Leonardo DiCaprio hứa hẹn "bảo chứng" doanh thu phòng vé cho Once Upon a Time in Hollywood (trước đây tài tử từng rất được mến mộ qua phim Titanic), thế nhưng "đạo diễn DJ" tỏ ra cứng rắn trước quyết định của giới duyệt phim. Ông sẽ không chỉnh sửa lại tác phẩm để thuận tai, vừa mắt bất cứ ai như nhiều tác phẩm trước đây đã ra lò của mình, theo The Hollywood Reporter.

Rất nhiều phim ăn nên làm ra ở thị trường nước ngoài nhưng khi cập bến Trung Quốc lại có số phận không mấy êm thắm. Đơn cử như trường hợp Avatar của đạo diễn James Cameron bị chính phủ Trung Quốc ra lệnh ngừng chiếu sau 2 tuần chinh phục khán giả vì họ sợ tác phẩm sẽ kích động bạo lực ở đất nước tỉ dân. Hay như bộ phim âm nhạc tiểu sử Bohemian Rhapsody của đạo diễn Bryan Singer bị cắt hết các cảnh ái ân đồng tính. Once Upon a Time in Hollywood lần này cũng không ngoại lệ.