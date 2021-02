Trung Quốc phát hiện hàng ngàn mộ cổ khi xây sân bay ở Tây An

Theo tờ South China Morning Post ngày 19.2, những phát hiện khảo cổ mới được tìm thấy tại địa điểm xây dựng sân bay và đường tàu điện ngầm ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Tây An, thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây ở tây bắc Trung Quốc, là nơi phát hiện ra đội quân đất nung nổi tiếng thế giới với các tác phẩm điêu khắc hình người lính, một phần của lăng mộ hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, được phát hiện vào những năm 1970.

Cục Di sản tỉnh Thiểm Tây cho biết hơn 4.600 phát hiện khảo cổ, trong đó có 3.500 ngôi mộ, được tìm thấy kể từ khi dự án mở rộng sân bay quốc tế Hàm Dương ở Tây An khởi công vào tháng 7.2020. Đồng thời có hơn 1.300 ngôi mộ và 4 lò nung cổ đại được phát hiện khi dự án xây dựng đường tàu điện ngầm dài 50 km bắt đầu vào tháng 4.2020. Các phát hiện khảo cổ có niên đại từ thời nhà Tùy và nhà Đường (khoảng năm 581-907).

Địa điểm khai quật khảo cổ học gần khu vực mở rộng của sân bay quốc tế Hàm Dương Ảnh: China News

Tây An từng là kinh đô của 13 triều đại ở Trung Quốc, với thời gian tổng cộng hơn 1.100 năm. Đã có nhiều di chỉ khảo cổ quan trọng được phát hiện trong quá trình xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng ở thành phố này. Các quan chức địa phương cho biết rất nhiều di chỉ dưới lòng đất ở Tây An nên các nhà khảo cổ học thường xuyên được mời đến làm việc tại các công trường xây dựng. Vương Tự Lực, Phó giám đốc Cơ quan Bảo tồn di sản văn hóa Tây An, nói với tờ Nhân dân Nhật báo: “Ở thành phố Tây An, thăm dò khảo cổ được tiến hành trước khi khởi công dự án xây dựng, hoặc trước khi chính phủ bán một lô đất”.