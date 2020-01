Trương Hồ Phương Nga: ‘Có những điều có ý nghĩa, quan trọng hơn tình yêu nam nữ’

* Chào Phương Nga, nhìn lại một năm qua, chị thấy mình làm được gì và điều gì khiến chị tiếc nuối nhất?

* Phương Nga chuẩn bị kế hoạch đón Tết như thế nào?

- Kế hoạch của mình cũng đơn giản thôi. Trước Tết mình dành thời gian dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ. Mình cũng sẽ đi chợ hoa với Thùy Dung bạn mình. Còn những ngày đầu năm mới, mình sẽ tranh thủ tận hưởng không khí mát mẻ, ít người của Sài Gòn. Tết đối với mình là dịp hiếm hoi có thể tận hưởng một không khí thư thái và yên tĩnh, không bận rộn, không bon chen.

* Tết năm nay của chị sẽ khác gì so với những năm trước đây?

- Tết năm nay của mình chắc là sẽ bình lặng hơn tất cả các năm trước, vì mình muốn dành thời gian nghiên cứu thêm các tài liệu và lên kế hoạch chuẩn bị cho công việc ngay sau Tết. Mình muốn thích nghi và làm tốt công việc mới nhanh nhất có thể.

* Trên trang cá nhân, Phương Nga có chia sẻ về cái Tết trong trại giam. Câu chuyện lúc đó xảy ra như thế nào? Cảm xúc của chị lúc đó ra sao?

- Đó là đêm 30 Tết cách đây 3 năm. Mình và Dung người ở đầu, người ở cuối dãy phòng giam. Trong trại mình có thói quen buông mùng từ 7 giờ tối, và nằm trong đó suy ngẫm như trong một thế giới riêng cho tới lúc ngủ. Đang nằm như vậy thì mình nghe tiếng gọi của Dung: “Chúc bé Bông năm mới bình an”. Mình nghe mà trào nước mắt ngay lập tức. Mình cảm nhận trong chữ bình an đó có cả sự thương xót và hy vọng của Dung dành cho mình. Bình an cho hiện tại trong vòng lao lý này và bình an quay về cuộc sống bình thường.