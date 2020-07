Trương Ngọc Ánh tìm kiếm các nữ tướng và nam tướng cho phim điện ảnh ‘Trưng Vương’

Trưng Vương (She – Kings) do Trương Ngọc Ánh và Janet Ngo sản xuất không chỉ liên tục tạo bất ngờ bằng sê-ri phim hoạt hình hành động dành riêng cho từng vị tướng phò tá Hai Bà Trưng là: Bát Nàn, Ả Chạ, Hồ Đề, Lê Chân, Quý Lan, Phật Nguyệt, Thánh Thiên, dự án còn khiến khán giả hào hứng khi soundtrack đầu tiên - Còn gì để mất (I’ll Give My Soul) được xướng tên trên Bảng xếp hạng quốc tế Billboard. Hiện ca khúc đang đứng ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Adult Contemporary Indicator chart thuộc hệ thống bảng xếp hạng Billboard và MV đang được phát hành tại Mỹ.